Meg Ryan a rămas singură

Actriţa americană Meg Ryan s-a despărţit de iubitul ei, cântăreţul rock John Mellencamp, din cauza distanţei dintre cei doi, muzicianul refuzând să se mute în New York. Meg Ryan şi John Mellencamp au început o relaţie în 2010, dar au decis recent să se despartă deoarece se vedeau foarte rar, potrivit revistei ”People”. Mellencamp a declarat anterior pentru revista ”Rolling Stone” că nu intenţionează să se mute la New York pentru a fi mai aproape de Meg Ryan: ”Sunt prea sensibil ca să locuiesc acolo. Nu pot să văd oameni săraci. Nu pot să văd suferinţa. Nu suport mizeria de pe străzi. Nu părăsesc Indiana. O să mor aici”. Ryan şi Mellencamp au fost văzuţi ultima dată împreună în luna mai. Cei doi au început o relaţie la scurt timp după ce Mellencamp a divorţat de fosta soţie, Elaine Irwin, în 2010. Meg Ryan a divorţat de actorul Dennis Quaid în 2001.

Meg Ryan, pe numele său real Margaret Mary Emily Anne Hyra, născută pe 19 noiembrie 1961, este o actriţă americană devenită celebră datorită rolurilor din comediile romantice în care a fost distribuită în anii '90. Cinci din aceste filme, ”Când Harry o întâlneşte pe Sally”, ”Nopţi albe în Seattle”, ”Un sărut de milioane”, ”Îngerul păzitor” şi ”Mesaj pentru tine”, au avut încasări totale de peste 870 de millioane de dolari pe plan mondial.

John Mellencamp, în vârstă de 62 de ani, a devenit celebru către sfârşitul anilor '70, sub numele de scenă John Cougar, iar printre hiturile sale se numără piesele ”Jack and Diane” şi ”Hurts So Good”. A vândut peste 40 de milioane de albume la nivel mondial şi are peste 20 de piese clasate pe primele locuri în topurile muzicale din SUA.