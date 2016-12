Mega-campanie pentru salvarea sălbăticiunilor, la Microrezervație

Animăluțele de la Microrezervație s-au bucurat, marți, de compania multor vizitatori, în ciuda frigului năprasnic și nemilos. Cu sacoșile pline de pâine, cozonac, fructe și legume, o sumedenie de constănțeni au venit să hrănească viețuitoarele din Micro Deltă care suferă mult din cauza lipsei de mâncare. Gestul vizitatorilor este cu atât mai important cu cât, în această perioadă, păsările își aleg cuibul pentru cuibul de primăvară, iar dacă sunt mai bine hrănite au mai multe șanse să scoată pui. Mulți dintre cei care au adus resturi de mâncare, rămasă după mesele copioase de Sărbători, sunt entuziasmați și de faptul că, în acest fel, pot beneficia de intrare liberă la Microrezervație, Planetariu, Expoziția de Păsări Exotice și de a participa gratuit la spectacolele de la Delfinariu. Totuși, nu acesta este principalul motiv care i-a determinat să aducă mâncare pentru viețuitoare. „Eu am venit pentru că îmi sunt foarte dragi animalele. Nu prea mi-a rămas pâine uscată după Sărbători, așa că am mai cumpărat special ca să le dau păsărilor. Am luat chiar și morcovi pentru cai”, a spus o femeie care arunca bucăți de pâine rațelor și lebedelor strânse în zona Lacului Tăbăcărie.

BUCURIE MARE PENTRU COPII Cei mai entuziasmați au fost, totuși, copiii, care s-au distrat copios în timp ce le dădeau morcovi sau mere cailor sau vițeilor. Pentru ei a fost cea mai bună ocazie de a se împrieteni cu animalele. „Îmi place să le dau mâncare vițeilor. Chiar dacă se apropie mai mult de mine, nu mi-e frică de ei pentru că ne-am împrietenit. Tata a cumpărat morcovi tocmai ca să venim aici”, a spus unul dintre copii. Cei mici ne-au mărturisit că s-au bucurat să le ofere de mâncare viețuitoarelor chiar mai mult decât la un spectacol cu delfini sau la demonstrațiile de la Planetariu, pentru că au avut ocazia să cunoască animalele mai bine decât în alte ocazii. Până la urmă, acesta este adevăratul scop al întregii acțiuni. O confirmă însuși inițiatorul campaniei, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN), Adrian Bîlbă: „Este rolul nostru să îi încurajăm pe tineri să hrănească animalele și să creeze o legătură cu ele”. Puteți în continuare să aduceți mâncare pentru viețuitoare la sediul CMSN din bulevardul Mamaia nr. 255. Dacă duceți hrană în această săptămână, beneficiați de intrare liberă la toate obiectivele Complexului.

