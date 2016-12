Megan Fox a născut natural

A devenit mămică de băiat, cu două luni în urmă, iar acum, actriţa americană Megan Fox se străduieşte să revină la forma care a consacrat-o. Şi nu este vorba despre siluetă! Cum cariera sa cam stagnează după ce a fost concediată din seria ”Transformers”, Megan Fox încearcă să nu îşi piardă popularitatea, fiind ceva mai permisivă cu interviurile pe care le acordă. În trecut nu vroia să îşi expună viaţa privată dar în prezent nu prea mai are despre ce să vorbească în spaţiul public. În consecinţă, frumoasa actriţă s-a pus pe dezvăluiri şi a făcut publice temerile pe care le-a încercat înainte, dar şi la naştere. Deşi credea că va fi puternică şi a optat pentru o naştere naturală, Megan Fox, în vârstă de 26 de ani, recunoaşte că a avut de pătimit. ”A fost atât de dureros, încât aveam impresia că voi aduce pe lume un copil vampir, ca acela din ”Twilight”. Ştiţi ce i se întâmpla Bellei, cu sudorile reci pe care le avea mereu… Mi se părea că nu am nici suficiente vitamine, nici echilibru alimentar. Primul meu gând a fost: Sunt pe cale să nasc un vampir sau un extraterestru. Ceva care nu este uman trăieşte în interiorul meu”, a povestit frumoasa soţie a lui Brian Austin Green.

Megan Fox şi-a amintit cu o anumită groază momentul în care soţul ei a dus-o la spital. ”Nu am parcurs toate etapele unei naşteri, am sărit direct de la prima la a cincea. Îmi imaginam că voi fi foarte puternică şi că asistentele îşi vor spune, privindu-mă: Ea este o prinţesă războinică, nu are nevoie de anestezie peridurală, este incredibilă, suntem cu adevărat impresionate! Dar din momentul în care am urcat în maşină, am început să plâng şi să implor să mi se facă anestezie. I-am cerut chiar o peridurală unui bodyguard!”, a mărturisit amuzată Megan Fox. Totul a rămas acum în urmă. Actriţa este o mamă fericită, care îşi iubeşte copilul atât de mult, încât nu suportă să fie departe de el nici măcar o clipă. Noah este primul copil al actriţei, în timp ce soţul său are ceva mai multă experienţă de părinte. Brian Austin Green are un fiu pe nume Kassius, de 10 ani, din relaţia sa cu Vanessa Marcil. O coincidenţă este că în aceeaşi zi cu Megan Fox, în acelaşi spital a născut al treilea copil şi colega ei Rese Witherspoon, tot un băieţel, care a primit numele Tennessee.