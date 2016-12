Megan Fox a renunţat la dieta vegetariană

A fost declarată cea mai sexy femeie din lume, însă actriţa Megan Fox şi-a pierdut formele care au făcut-o celebră, după ce a devenit vegetariană. Fosta vedetă a seriei ”Transformers” a renunţat însă la acel stil de viaţă şi acum a adoptat o altă dietă: mănâncă orice. ”Pentru un an şi jumătate, până acum patru luni, am urmat o dietă strict vegetariană, bazată pe fructe şi legume, fără pâine, zahăr sau cafea. Dar am pierdut prea mult în greutate. Aşa că acum mănânc puţin din fiecare. Fac sport de trei ori pe săptămână”, a declarat actriţa.