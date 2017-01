Megapetreceri cu clovni şi iepuraşi

Mii de copii, părinţi şi bunici au luat cu asalt, sîmbătă, parcurile de distracţii Ţara Piticilor din zonele Casa de Cultură şi Poarta 6, ocazie cu care cei mici au luat parte la megapetrecerile organizate special pentru ei. Cu această ocazie, copiii au dansat, au primit cadouri şi s-au bucurat alături de iepuraşi şi clovni. Alături de constănţeni s-a distrat şi primarul Radu Mazăre, împreună cu Manuela Mitrea, candidat în Colegiul 8 pentru Camera Deputaţilor, Antonella Marinescu, candidat în Colegiul 9 pentru Camera Deputaţilor, Mărioara Cojoc, candidat în Colegiul 10 pentru Camera Deputaţilor, Mircea Pătruţ, candidat în Colegiul 4 pentru Senat şi Alexandru Mazăre, candidat în Colegiul 3 pentru Senat. Cu această ocazie, primarul Radu Mazăre le-a mulţumit copiilor că au păstrat parcurile de distracţii la fel ca în urmă cu şase luni, cînd au fost inaugurate. „În ultimii patru ani ne-am chinuit, neavînd niciun sprijin de la Bucureşti. O să facem multe lucruri, printre care se numără şi reabilitarea blocurilor, pentru că am trimis la Guvern studiul pentru finanţarea izolării termice a 80 de blocuri, iar ei mi-au dat bani doar pentru două”, a spus primarul Mazăre. La rîndul său, Manuela Mitrea a afirmat că Radu Mazăre are nevoie la Bucureşti de oameni hotărîţi pentru binele Constanţei: „Vreţi să se termine autostrada Cernavodă - Constanţa?, Vreţi să construim case ieftine pentru tineri?, Vreţi să construim centura ocolitoare a Constanţei? În ultimii patru ani nu s-a mai construit nimic, dar PSD le va face”. Anonella Marinescu a spus că doreşte mai multe grădiniţe pentru Constanţa, mai multe creşe şi mai mult bine pentru cetăţeni. Ea a fost completată de primarul Mazăre, care a afirmat că Inspectoratul Şcolar Judeţean, condus de liberali, a refuzat înfiinţarea a cinci grădiniţe, care urmau a fi date în folosinţă de Primăria Constanţa, care suporta cheltuielile de reabilitare a clădirilor în care urmau să funcţioneze. La rîndul său, Alexandru Mazăre a spus că toate legile aprobate în Parlament la iniţiativa sa au fost întoarse în Legislativ de preşedintele Traian Băsescu, care a invocat tot felul de motive, numai ca aceste legi să nu fie puse în aplicare. „Am stat şi m-am întrebat de unde vine împotrivirea lui Băsescu... Am adus 20% din acţiunile Portului la constănţeni, care înseamnă 1,5 milioane de euro, banii Constanţei. Ce îi mîna pe cei care s-au opus atît de mult? Răspunsul l-am aflat zilele trecute. Este un domn care candidează din partea PD-L, cred că Banias îl cheamă, consilierul directorului general al portului, care are salariu de 160 milioane de lei vechi şi mai este un domn liberal, Matei, directorul portului, candidat şi el, şi care are un salariu de 240 milioane de lei. Salariile lor au fost motivul pentru care legea portului a fost împiedicată. Numai că lui Băsescu nu i-a mers, pentru că legea a trecut”, a spus Alexandru Mazăre. Sute de copii de toate vîrstele au avut parte şi duminică de o distracţie de zile mari, în mini-părculeţul situat în spatele Complexului Unirii, din zona Faleză Nord. Într-o atmosferă de basm, cu iepuraşi, urşi şi clovni, cei mici au cîntat şi au dansat. Primarul Mazăre a petrecut minute în şir vorbindu-le copiilor, părinţilor şi bunicilor despre proiectele pe care are de gînd să le iniţieze pentru Constanţa. Pentru copii, el a promis că va mai aduce tobogane în mini-părculeţul din Faleză Nord, însă abia după ce va organiza o licitaţie pentru a le putea achiziţiona, iar acest lucru se va întîmpla în primele luni ale anului următor. Părinţilor le-a vorbit despre situaţia şoselei de coastă: „Îmi doresc foarte mult să facem şoseaua de coastă, despre care vorbeşte toată România, şi să amenajăm toată partea dinspre mare, ca să avem un oraş întors cu faţa la mare, atît pentru locuitorii oraşului cît şi pentru turiştii care vor veni”. Primarul nu a venit singur, ci împreună cu “gaşca sa de prieteni”, cum i-a numit pe candidaţii social-democraţii la alegerile parlamentare. „Politica pe care o promovăm este politica pentru cei mulţi, iar prioritatea noastră este ridicarea nivelului de trai”, a spus dr. Mircea Pătruţ, candidat în Colegiul senatorial 4. Un alt candidat PSD prezent la petrecere, Mărioara Cojoc - Colegiul 10 Camera Deputaţilor, s-a simţit foarte bine alături de prichindei. Pe scena amenajată în parc a urcat şi Antonella Marinescu, candidatul PSD în Colegiul 9 pentru Camera Deputaţilor, însoţită de fiul său, despre care spune că este cel mai dur critic al său, dar şi cel mai mare susţinător moral.

Mihaela DRAGOMIR, Tatian IORGA