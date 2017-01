Mega-reduceri la Talciocul de la Brick

Magazinul Brick din Constanța este luat cu asalt de clienți, în aceste zile. Unde mergeți? La Talcioc, vine imediat răspunsul. Despre ce-i vorba? Este o campanie masivă de reduceri, un „summer sale“, cum ar spune americanul, care se încheie duminică, 3 iulie. În aceste zile, Brick vinde o gamă variată de produse la prețuri foarte, foarte mici, cu discounturi care ajung la 50%, ba uneori sunt chiar și mai mari, după cum spune directorul magazinului, Oana Nechita - „În fiecare raion al magazinului se află o insulă cu produse cu prețuri reduse, marcate cu mesajul „Talcioc“. Oferta este foarte variată - de la materiale de construcții la mobilier, electrice și electrocasnice. În plus, există și oferta săptămânii - un produs la cel mai bun preț din oraș (la fel ca toate celelalte)“. Și asta nu este tot! În fiecare oră a zilei are loc o tombolă - se anunță o casă de marcat, iar clientul care facturează chiar în acel moment la casa respectivă primește cadou patru doze cu bere rece! În plus, cei care cumpără produse din Talcioc în valoare de minimum 150 lei se scot cu un premiu garantat. „Afară este un târg bonus, cu produse handmade, muzică, mici și pastramă la grătar și bere rece. Este un moment de relaxare, după cumpărături (sau înainte!). Este primul an de Talcioc și cred că am marcat corespunzător momentul de apogeu al cumpărăturilor de vară. Evenimentul a început miercuri, 29 iunie, iar în primele trei zile a fost o adevărată nebunie aici - trafic uriaș de clienți, care știu că aici găsesc cele mai bune prețuri din oraș. Sunt sigură că Talciocul va deveni o adevărată tradiție la Brick Constanța“, punctează Nechita. Informații actualizate despre zilele de sărbătoare de la Brick pot fi găsite pe pagina de Facebook a magazinului. Brick Constanța a fost înființat în 2002, devenind, în timp, unul dintre cei mai cunoscuți furnizori de materiale de construcții din piața locală. Magazinul oferă o gamă variată de servicii conexe, precum debitarea optimizată a PAL-ului, colorarea gratuită a vopselei, transportul gratis în Constanța (în limita a 400 lei), servicii de creditare direct la locație, precomanda produselor greu manevrabile și simulare 3D pentru băi și bucătării. Magazinul (str. Ion Roată nr. 3) are food court și zonă de recepție pentru clienți.