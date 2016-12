Megasalarii la Nuclearelectrica

Conducerea companiei de stat Nuclearelectrica, care administrează Unităţile 1 şi 2 ale Centralei Nucleare Electrice, a stabilit salariile angajaţilor, care pot ajunge până la 150.000 de euro pe an. Potrivit unui material difuzat de o televiziune din Capitală, salariul mediu brut pe ramură în acest caz este de 4.000 de lei/lună, iar cel al directorilor - de 24.000 de lei/lună, la care se adaugă sume din îndeplinirea obiectivelor de performanţă. Dacă ei reuşesc să le îndeplinească pe toate, atunci salariul brut pe lună va ajunge la 72.000 de lei. Calculat la nivel anual şi transformat în euro, acesta va fi de 192.000 de euro, iar cel net - de 150.000 de euro. Unul dintre capii Nuclearelectrica ce ar putea câştiga o astfel de sumă este directorul general Daniela Lulache. Ea a declarat, săptămâna trecută, că nu va încasa aceşti bani în primul an de mandat dacă nu va creşte profitul societăţii. De asemenea, şi membrii Consiliului de Administraţie al societăţii vor încasa sume mari, anume un salariu brut de 12.000 de lei pe lună, dacă îndeplinesc criteriile de performanţă. Lulache a fost numită director general al Nuclearelectrica la mijlocul lunii mai. Ea a condus Fondul Proprietatea până în decembrie 2009 şi a încasat în acel an indemnizaţii de conducere, bonus de performanţă şi compensaţii de 1,86 milioane de lei (440.000 de euro).