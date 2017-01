Mel B nu se teme de kilogramele în plus

A devenit mămică pentru a treia oară, dar Melanie Brown recunoaşte că nu se grăbeşte să scape prea curând de kilogramele acumulate la sarcină. Cu toate acestea, a mărturisit că alăptatul o ajută să dea burtica jos. ”Stomacul meu a devenit plat imediat. Alăptatul este uimitor. Am născut-o pe Phoenix acum 12 ani şi când eşti la vârsta aia, corpul îşi revine imediat cu puţin efort. Am avut-o pe Angel şi am pus mai multe kilograme. Am intrat într-o sală după ce am născut-o”, a declarat cântăreaţa britanică.