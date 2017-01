Mel C a născut o fetiţă

Melanie Chisholm, alias Sporty Spice din cadrul trupei Spice Girls, a născut la sfîrşitul săptămînii trecute o fetiţă, care va primi numele Scarlet Starr. Tatăl fetiţei este Thomas Starr, partenerul de viaţă al cîntăreţei britanice, cu care aceasta are o relaţie de şase ani. Pe site-ul cîntăreţei se precizează că atît mama, cît şi Scarlet Starr se simt foarte bine. Mel C a anunţat că urmează să devină mamă în august 2008. Era singura dintre fostele membre ale trupei Spice Girls care nu avea încă un copil. Fostele sale colege, Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown şi Emma Bunton, au în total şapte copii. Astfel, Posh Spice are trei băieţi, Brooklyn, Romeo şi Cruz, Emma Bunton are un băiat pe care îl cheamă Beau Lee Jones, Geri are o fetiţă pe nume Bluebell Madonna, iar Mel B are doi copii, Pheonix Chi şi Angel.