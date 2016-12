Mel Gibson, cu iubita la premieră

Când ai o iubită cu 15 ani mai tânără, trebuie să stai mereu cu ochii în patru. Chiar dacă te numeşti Mel Gibson şi te afli la premiera propriului tău film. Yilele trecute, Mel Gibson a fost prezent la lansarea peliculei „Edge of Darkness / Scăpat de sub control”, un thriller plasat la intersecţia dintre politică, afaceri şi, bineînţeles, crimă. Revenit pe marele ecran după o pauză de patru ani, Mel Gibson interpretează rolul principal, al unui detectiv de la Omucideri a cărui fiică este ucisă, şi, aşa cum era de aşteptat, a fost vedeta serii pe covorul roşu al Teatrului Chinezesc din Hollywood. Starul a venit însoţit de iubita sa, Oksana Grigorieva, care însă a reuşit să-l eclipseze. Deşi a născut în urmă cu doar două luni şi jumătate, rusoaica a şi revenit la silueta de dinainte de sarcină şi acest lucru a fost sesizat şi de partenerul tinerei, actorul nescăpând-o din priviri şi ţinând-o de mână pe toată durata evenimentului. Toţi ochii au fost îndreptaţi asupra cântăreţei de 39 de ani, care a arătat impecabil într-o rochie neagră. Aşa că Mel Gibson şi Jodie Foster şi regizorul Martin Campbell au trecut aproape neobservaţi. Mel Gibson şi Jodie Foster au tot timpul însă se pregătească pentru o nouă colaborare. Lungmetrajul The Beaver va fi regizat de Jodie Foster, iar rolul principal este deţinut de Mel Gibson.