Mel Gibson este pasionat de hipnoză

Actorul american Mel Gibson are un nou hobby, hipnoza. Cineastul este de-a dreptul fascinat de această formă de terapie alternativă. Chris, fratele actorului şi regizorului australian, este bun prieten cu Rick Collingwood, considerat cel mai mare hipnotizator din Australia şi l-a convins pe Mel Gibson să urmeze cursuri speciale pentru a învăţa să stăpânească această tehnică. Rick Collingwood consideră că noul său elev este candidatul perfect pentru a deveni, într-o bună zi, un bun specialist în hipnoză. “Mel are un talent nativ, are alura necesară şi ochi albaştri foarte pătrunzători. Va fi un mare hipnotizator”, a declarat Rick Collingwood pentru cotidianul britanic “Daily Express”.