Mel Gibson, implicat într-un accident de circulaţie

Actorul şi regizorul Mel Gibson are parte, în ultima vreme, numai de probleme. De această dată a scăpat nevătămat după un accident de circulaţie minor, care a avut loc în seara de duminică, după ce a pierdut controlul automobilului său, un Maserati, pe o stradă din Malibu. Accidentul, în care nu a mai fost implicat niciun alt automobil, a avut loc la ora locală 20.35, pe o stradă din Malibu. Dintr-un motiv necunoscut, Mel Gibson a virat la dreapta şi s-a lovit de stâncile de pe marginea şoselei, a explicat purtătorul de cuvânt al poliţiei rutiere californiene. Mel Gibson a oferit toate informaţiile necesare ofiţerilor de poliţie sosiţi la locul accidentului, a semnat o declaraţie şi a fost condus acasă de către un prieten. Automobilul său a fost remorcat. Ipoteza conducerii automobilului sub influenţa drogurilor sau a alcoolului a fost îndepărtată, se precizează în comunicatul de presă.

Mel Gibson a mai fost în atenţia presei cu un scandal, în 2006, când a fost arestat în Malibu, pentru că a fost prins conducând automobilul sub influenţa alcoolului, cu o alcoolemie de două ori peste limita legală. Actorul a fost plasat atunci în regim de eliberare condiţionată pentru trei ani şi a trebuit să achite o amendă de 1.300 de dolari, după o internare obligatorie într-o clinică de dezintoxicare. Atunci, vedeta a şocat Hollywood-ul după ce i-a spus poliţistului care l-a reţinut că ”evreii sunt responsabili pentru toate războaiele din lume”. Actorul originar din Australia şi-a cerut ulterior scuze pentru această afirmaţie.

În ultimele săptămâni, Mel Gibson a avut din nou probleme cu poliţia din Los Angeles, care îl anchetează pentru o presupusă agresiune comisă asupra fostei sale iubite, Oksana Grigorieva. Mel Gibson este catolic practicant, a fost crescut în Australia şi în anii \'90 a fost unul dintre cei mai populari şi mai bine plătiţi actori din lume. A câştigat două premii Oscar, la categoriile Cel mai bun regizor şi Cel mai bun film, în 1995, cu pelicula ”Breavehart / Inimă neînfricată”. Celebrul regizor al filmelor ”The Passion of the Christ / Patimile lui Hristos” şi ”Apocalypto” a revenit în ianuarie pe marile ecrane, după o pauză de opt ani, cu rolul din thriller-ul ”Edge of Darkness”.