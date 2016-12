Mel Gibson recunoaşte că a bătut-o pe Oksana Grigorieva

Problemele cu care se confruntă Mel Gibson devin tot mai mari, odată cu postarea pe internet a unei înregistrări audio în care cineastul australian recunoaşte că a bătut-o pe fosta lui iubită, Oksana Grigorieva şi că a folosit, în mai multe ocazii, termeni rasişti şi injurii la adresa acesteia. Cântăreaţa Oksana Grigorieva a înregistrat mai multe conversaţii telefonice pe care le-a avut cu fostul ei partener de viaţă, după o ceartă violentă cu acesta. Înregistrările au fost postate în premieră pe site-ul de ştiri mondene radaronline.com. Într-una dintre aceste înregistrări, postate luni, Oksana Grigorieva, în vârstă de 40 de ani, l-a întrebat pe Mel Gibson, cu care are o fetiţă născută în octombrie 2009: ”Ce fel de bărbat eşti tu, să loveşti o femeie ce ţine în braţe un copil şi să-i spargi dinţii în două rânduri?”. Actorul australian, în vârstă de 54 de ani, a răspuns: ”Acum eşti furioasă? Ştii ceva? Ai meritat-o pe deplin”.

Poliţia din Malibu a anunţat, săptămâna trecută, că Mel Gibson este anchetat pentru comiterea unor presupuse acte de violenţă asupra Oksanei Grigorieva. Şeriful din Malibu a declarat, luni, că doreşte ca aceste înregistrări să îi fie înmânate pentru a le adăuga la dosar. Ancheta se concentrează asupra a trei capete de acuzare: violenţă conjugală, agresiune cu o armă potenţial letală şi neglijenţă parentală. Vineri, site-ul radaronline.com a postat o primă conversaţie audio, în care actorul australian, printre numeroase critici şi injurii, îi reproşa fostei sale iubite că obişnuieşte să poarte ţinute mult prea provocatoare: ”Dacă vei fi violată de o bandă de negri, va fi vina ta, pentru că tu i-ai provocat!”. Noile declaraţii ale actorului ar putea avea urmări nefaste asupra carierei acestuia, un obişnuit al controverselor, atât în viaţă, cât şi în filmele sale. Vineri, prestigioasa agenţie de impresariat artistic William Morris a anunţat că Mel Gibson nu mai face parte dintre clienţii ei.

Mel Gibson şi Oksana Grigorieva s-au despărţit în aprilie, la cinci luni de la naşterea fiicei lor, Lucia. La sfârşitul lunii iunie, Grigorieva ar fi obţinut un ordin de restricţie împotriva lui Gibson, susţinând că acesta ar fi lovit-o peste faţă şi i-ar fi scos doi dinţi în timpul unei altercaţii, în ianuarie. Gibson a solicitat, la rândul lui, în instanţă, ca fostei sale iubite să nu i se permită să vorbească în public despre caz şi despre înţelegerea la care au ajuns privind custodia fiicei lor, posibilităţile de vizitare şi susţinerea materială a copilului. Avocatul lui Gibson, Stephen Kolodny, a spus că Grigorieva s-a răzgândit după ce a semnat această înţelegere şi de aceea a făcut acuzaţiile respective. După despărţirea celor doi, în aprilie, cântăreaţa a declarat că relaţia ei cu Mel Gibson a început în urmă cu trei ani şi nu cu un an în urmă, aşa cum s-a afirmat în presă. Acest lucru înseamnă că legătura celor doi a început într-o perioadă în care Mel Gibson era căsătorit cu Robyn, fosta lui soţie, cu care are şapte copii. Mariajul soţilor Gibson, care a durat 29 de ani, s-a încheiat în aprilie 2009, în momentul în care Oksana Grigorieva a anunţat că este însărcinată. Oksana Grigorieva mai are un fiu, Alexander, în vârstă de 13 ani, cu actorul Timothy Dalton, fostul interpret al agentului James Bond. Oksana Grigorieva, pianistă şi fost model, şi-a lansat albumul de debut, un material pop, în august 2009. Mel Gibson este catolic practicant, a fost crescut în Australia şi în anii \'90 a fost unul dintre cei mai populari şi mai bine plătiţi actori din lume.