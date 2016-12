Mel Gibson, refuzat de Donald Trump

Magnatul Donald Trump l-a refuzat pe Mel Gibson când acesta i-a propus să joace în noul său film, intitulat ”How I Spent My Summer Vacation”, informează presa internaţională. ”Îmi plac mult Mel Gibson şi proiectul noului său film, dar nu am avut alternativă. Filmările erau în Mexic şi nu puteam pleca acolo pentru patru zile, atât cât era necesar”, a afirmat omul de afaceri, în vârstă de 63 de ani. Mel Gibson, care este şi autor al scenariului, joacă în film rolul unui criminal obligat să supravieţuiască într-o închisoare mexicană, cu ajutorul unui puşti de 9 ani. ”How I Spent My Summer Vacation” va fi lansat în 2011.