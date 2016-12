Mel Gibson riscă patru ani de închisoare

După câteva luni bune de investigaţii, poliţia din Los Angeles este pe cale de a formula în mod oficial acuzaţii împotriva lui Mel Gibson. Fosta sa iubită, muziciana Oksana Grigorieva, îl acuză că a lovit-o în plină figură, iar lovitura i-a pricinuit dislocarea a doi dinţi. Incidentul ar fi avut loc, în luna ianuarie a anului trecut, în casa din Malibu a actorului, în care cei doi locuiau împreună. Aceştia au decis să se despartă în luna aprilie 2010.

Potrivit rechizitoriului, Oksana Grigorieva susţine că actorul a lovit-o cu pumnul în faţă, în timp ce o ţinea pe fiica lor Lucia în braţe. La acea dată, micuţa avea doar două luni. ”Mi-a fost frică pentru viaţa mea şi a fiicei mele. M-a lovit peste gură şi bărbie. Am fugit imediat în bucătărie, să-mi iau cheile de la maşină şi l-am văzut că scoate din buzunarul pantalonilor o armă. Am crezut că mă va omorî”, a declarat poliţiei femeia. Blair Berk, unul dintre cei mai buni avocaţi din Los Angeles, pe care Mel Gibson l-a angajat să îl reprezinte, încearcă să rezolve problema, fără a se formula acuzaţii oficiale. Totuşi, poliţia din Los Angeles a lăsat să se înţeleagă că şi în cazul unei înţelegeri cu celebrul actor, în vârstă de 55 de ani, tot se vor formula acuzaţii oficiale. Chiar şi aşa sunt şanse mari ca dosarul lui Mel Gibson să nu ajungă în instanţă, în cazul înţelegerii între părţi. Mel Gibson riscă până la patru ani de închisoare, dacă se vor dovedi acuzaţiile de violenţă domestică. În schimb, dacă se vor formula acuzaţii de comportament deplasat, acesta ar putea fi condamnat la un an de închisoare.

Mel Gibson neagă că şi-ar fi lovit iubita şi o acuză că a încercat să-l escrocheze, cerând în mod repetat sume de bani, înainte de a-l reclama la poliţie. Actorul american şi Oksana Grigorieva şi-au anunţat în mod oficial legătura în aprilie 2009, după ce muziciana de origine ucraineană a anunţat că a rămas însărcinată. Acest anunţ a dus şi la divorţul lui Mel Gibson de soţia sa, Robyn, în vârstă de 53 de ani, după un mariaj de 29 de ani.