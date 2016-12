Mel Gibson şi Oksana Grigorieva vor avea o fetiţă

Actorul şi regizorul australian şi iubita sa de origine ucraineană nu au vrut să păstreze secretul cu privire la ce le va aduce barza şi au anunţat că vor avea o fetiţă. Mel Gibson mai are şapte copii cu Robyn, care a intentat divorţ după ce a aflat de sarcina amantei soţului său. La rîndul ei, cîntăreaţa Oksana Grigorieva, care recent şi-a lansat single-ul ”Say My Name”, mai are un fiu din relaţia sa anterioară cu actorul Timothy Dalton. Mel Gibson va avea astfel o a doua fiică.

Cei doi au avut prima apariţie în public la sfîrşitul lunii aprilie, la două săptămîni după ce Robyn, soţia în vîrstă de 53 de ani a actorului, a depus actele pentru divorţ, după un mariaj de 28 de ani. La puţin timp după depunerea actelor de divorţ, Mel Gibson a transmis un comunicat de presă prin care preciza că el şi soţia sa trăiesc separaţi încă din 26 august 2006. Şase dintre copiii lui Mel Gibson sînt adulţi. Robyn Gibson a cerut custodia comună asupra singurului copil minor, Tom, de 10 ani. Mel Gibson a cunoscut-o pe cîntăreaţa ucraineană Oksana Grigorieva, în vîrstă de 39 de ani, după ce aceasta a semnat un contract cu casa lui de producţie, Icon Records.