Aflat în proces de divorţ de soţia sa, Robyn, actorul şi regizorul Mel Gibson şi-a scos la vânzare reşedinţa din Malibu, pentru suma de 14,5 milioane de dolari. Proprietatea are o casă de oaspeţi, nouă dormitoare, zece băi şi beneficiază de o privelişte impresionantă. Cineastul a recunoscut recent că deocamdată nu există planuri referitoare la o viitoare căsătorie cu Oksana Grigorieva, noua sa iubită, cu care are şi un copil. Celebrul actor şi regizor are deja şapte copii împreună cu prima lui soţie, Robyn, care a cerut divorţul în aprilie 2009, după o căsătorie care a durat 28 de ani. Oksana Grigorieva are şi ea un fiu adolescent, împreună cu Timothy Dalton, fost interpret al lui James Bond. Mel Gibson este catolic practicant, a fost crescut în Australia şi în anii \'90 a fost unul dintre cei mai populari şi mai bine plătiţi actori din lume. A câştigat două premii Oscar, la categoriile Cel mai bun regizor şi Cel mai bun film, în 1995, cu lungmetrajul „Breavehart / Inimă neînfricată”. Anul acesta, actorul a decis să nu se prezinte la Oscar, afirmând că se va bucura de ceremonie la televizor, gol-puşcă!