Mel Gibson va regiza un film despre vikingi

Actorul Mel Gibson îşi va proba, încă o dată, calităţile de regizor al filmelor istorice, urmând să lucreze la o peliculă despre vikingi în care va juca, susţin surse de la Hollywood, Leonardo DiCaprio. Acesta va fi al patrulea film cu temă istorică din palmaresul de regizor al lui Mel Gibson, după ”Braveheart” (1995), ”The Passion of the Christ” (2004) şi ”Apocalypto” (2006). Primul dintre acestea, care a avut ca subiect lupta de eliberare a scoţienilor de sub dominaţia engleză, a fost şi cel mai apreciat, dovadă fiind cele cinci premii Oscar, inclusiv la categoria Cel mai bun regizor. Voci de la Hollywood spun că pelicula despre vikingi va fi una la fel de sângeroasă ca ultimele două producţii ale lui Mel Gibson, care, aproape în egală măsură, au cules laude şi au şocat.

În vârstă de 35 de ani, Leonardo DiCaprio a fost nominalizat la Oscar pentru rolurile din ”Blood Diamond” (2006), ”The Aviator” (2004) şi ”What\'s Eating Gilbert Grape” (1993). Actorul lucrează în prezent la patru filme şi este anunţat pentru alte două în 2011.