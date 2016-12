Melanie Griffith, internată din nou la reabilitare

Lumea vedetelor este cu siguranţă imprevizibilă. Se crede că au o viaţă liniştită, lipsită de griji, dar iată că uneori chiar şi prea mult bine face rău. Melanie Griffith este cel mai bun exemplu în acest caz. Actriţa în vîrstă de 52 de ani s-a internat, din nou, la o clinică de reabilitare. ”Se află acolo pentru a reîntări promisiunea ei de a rămîne sănătoasă. Face parte dintr-o rutină care a fost creată între ea şi doctori, cu ani în urmă”, a declarat reprezentantul divei. Actriţa va sta la Cirque Lodge, în statul american Utah. Este a treia internare la reabilitare în ultimii ani pentru star. În 2000, Melanie Griffith declara că a căutat tratament pentru o problemă cu dependenţa de medicamente. ”Doctorul meu mi-a recomandat spitalul Daniel Freeman ca să reduc medicamentaţia prescrisă, pe care am luat-o pentru o leziune la gît”. ”Învingerea dependenţei este dificilă, dar poate fi mai uşoară dacă ai pe cineva care să îţi ofere sprijin. Soţul şi familia mă susţin atît de mult în această călătorie şi continuă să o facă”, scria vedeta cu ceva timp în urmă, pe pagina ei de web.

Actriţa, care s-a născut într-o familie din showbiz-ul american, a devenit cunoscută pentru rolul ei din 1988, ”Working Girl / O femeie face carieră”, peliculă în care a jucat alături de Harrison Ford. Actriţa a mai jucat în producţii precum ”Shining Through / O viaţă ca-n filme” cu Michael Douglas, ”Lolita”, ”Nobody\'s Fool / Niciodată nu e prea tîrziu”, ”Something Wild / Atracţie sălbatică”, iar în 2002 şi-a împrumutat vocea unui personaj din ”Stuart Little 2”. Melanie Griffith este fiica actriţei Tippi Hedren şi a producătorului Peter Griffith. A fost căsătorită cu actorii Steven Bauer şi Don Johnson, iar din 1996 este soţia lui Antonio Banderas. Este mama a trei copii, Alexander Bauer, de 24 de ani, Dakota Johnson, de 19 ani şi Stella Banderas, de 12 ani.