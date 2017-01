Meleșcanu, în bursa luptei pentru Cotroceni

DISPONIBILITATE Palatul Cotroceni parcă este un borcan cu miere pentru politicieni, care se înghesuie să candideze la cea mai înaltă funcție în stat. Până acum, aproape 15 persoane și-au manifestat interesul de intra în cursa prezidențială. Printre politicieni și oameni de afaceri, în statutul de prezidențiabil încearcă să-și facă loc și directorul Serviciului de Informații Externe (SIE), Teodor Meleşcanu. El a reiterat, ieri, disponibilitatea de a analiza o eventuală propunere de a candida la prezidenţiale, pentru a contribui cu ceva mai mult la evoluţia României, precizând că va examina atent o posibilă propunere serioasă. ”Spre deosebire de alţi politicieni, eu nu am dat declaraţii pe care le schimb de la o zi la alta. După cum am mai spus în trecut, vreau să candidez la alegerile prezidențiale”, a punctat Meleșcanu. El a adăugat că ar dori ca, astfel, să îşi pună în valoare experienţa. ”Vreau să precizez un lucru foarte important: nu sunt un om care stau pe stradă, am o poziţie, la ora actuală, în SIE, care, din câte aud cel puţin, este o poziţie dorită şi de alţi politicieni, deci nu am niciun fel de problemă”, a spus fostul liberal.

CINE VREA LA COTROCENI? Cu trei luni înaintea alegerilor prezidențiale, aproape 15 politicieni, și nu numai, și-au manifestat intenția de a intra în bătălia pentru Cotroceni. Printre cele mai cunoscute nume care doresc să fie șeful statului se numără președintele PSD, Victor Ponta, democrat liberalii Cătălin Predoiu, Monica Macovei și Mihai-Răzvan Ungureanu, liberalul Klaus Iohannis, pemepistul lui Traian Băsescu - Cristian Diaconescu, fostul premier și președinte al PNL Călin Popescu-Tăriceanu, actual lider al Partidului Liberal Reformator, senatorul independent Ioan Ghișe, deputatul Remus Cernea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, fondatorul PP-DD, Dan Diaconescu, fostul președinte al PRM Corneliu Vadim Tudor și omul de afaceri Viorel Cataramă.