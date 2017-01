Meleşcanu declară că ştia despre cazul de spionaj!

Ultimele declaraţii făcute, ieri, de preşedintele Comisiei de Apărare din Senat, ex-ministrul Apărării Teodor Meleşcanu, dau naştere unor noi polemici în lumea politică asupra modului defectuos în care este gestionată Apărarea: \"Din punctul meu de vedere, cred că este una dintre cele mai nefericite decizii pe care le-a luat România în acest an, pentru că a reuşit să afecteze relaţiile cu Ucraina, Federaţia Rusă, Bulgaria şi NATO\", a spus diplomatul referitor la decizia de a face public cazul de spionaj şi modul în care acesta a fost gestionat. Meleşcanu a amintit situaţia în care, în timpul audierilor la care a fost invitat Mihai Stănişoară, una dintre problemele ridicate de membrii comisiilor de apărare a fost aceea că a trecut foarte mult timp de la momentul depistării lui Floricel Achim şi momentul arestării sale. \"Cum e posibil, cînd ni se spune că din 2005 era în lucru această anchetă referitoare la cazul de spionaj, să se ajungă tocmai în 2009 cu arestarea?!? Ni s-a spus că a fost necesar un timp pentru documentare, dar eu sînt de părere că acest caz a fost prost gestionat\", este de părere fostul ministru al Apărării pînă anul trecut. Referitor la acest scandal, Meleşcanu a declarat că, pe perioada mandatului său la conducerea Ministerului Apărării, a primit în permanenţă \"informaţii orale\" despre cazul de spionaj descoperit recent: “Am primit, lunar, informări referitoare la riscurile de securitate, inclusiv la asemenea posibilităţi. Şi am avut informaţii orale.\". Întrebat despre măsurile pe care le-a luat în calitatea pe care a avut-o, Meleşcanu a declarat: “Pentru operaţiunile care sînt în curs nu trebuia eu să fac ceva. Fac cei care trebuie şi au făcut foarte bine: au hrănit artificial. În toată acea perioadă au primit ceea ce trebuiau să dea\". La aceeaşi întrebare, ministrul Apărării, Mihai Stănişoară, a răspuns doar că a fost informat înainte de a se produce arestarea. Aceasta a adăugat: \"Hotărîrea de a face publică în acest moment povestea a aparţinut DIICOT şi cred că a ţinut de un moment în care documentarea infracţională era, să spunem, totală. În stabilirea acestui moment oportun, noi nu am avut nicio contribuţie\". Stănişoară a spus că, din cîte are cunoştinţă, nu există şi alte anchete de acest gen. Meleşcanu a atras atenţia asupra urmărilor celor două cazuri, de la Ciorogîrla şi de spionaj, la nivelul structurii de conducere a Ministerului Apărării Naţionale: \"În mod ciudat, ambele cazuri au fost urmate de înlocuirea şefilor Statelor Majore responsabili. După afacerea Cirogîrla a fost înlocuit generalul Croitoru, iar după Floricel Achim a fost schimbat şeful Forţelor Terestre, generalul Frunzeti, care a fost “promovat” la Universitatea Naţională de Apărare…\". Floricel Achim, subofiţer la Divizia I Infanterie, şi cetăţeanul bulgar Marinov Zikolov au fost arestaţi recent pentru trădare prin transmitere de secrete şi spionaj. Cei doi sînt acuzaţi că au manipulat informaţii de natură să pună în pericol securitatea naţională. Informaţiile ajungeau la un angajat al Ambasadei Ucrainei la Bucureşti. Acest caz a dus la expulzări reciproce, neconfirmate însă oficial, de diplomaţi între Ucraina şi România.