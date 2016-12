Meleşcanu, new-entry în topul încrederii în politicieni

Potrivit unei cercetării efectuate de IMAS pentru ziarul Adevărul, alianţa Uniunea Social Liberală, din care fac parte PSD şi PNL, este cotată, în octombrie, la 52%. PDL este cotat cu 17,6% din opţiunile celor care s-ar prezenta la vot, iar pe locul trei se situează Partidul Poporului Dan Diaconescu, cotat cu 14,4%. Urmează UDMR - 7,4% şi PRM, cu 5%. Sondajul mai denotă că rata absenteismului la vot ar fi de 37,5%. Astfel, 21,7% afirmă că nu ştiu cum ar vota, în timp ce 15,8% susţin că nu s-ar prezenta la urne. De asemenea, şi topul încrederii în politicieni este dominat de lideri aflaţi în Opoziţie care ocupă primele cinci locuri. Liderul PNL, Crin Antonescu, este primul clasat, cu 27,7%, în timp ce şeful social-democraţilor, Victor Ponta, are 25,7%. Pe locul trei se află senatorul liberal Teodor Meleşcanu cu 15,8%, în timp ce preşedintele Senatului, Mircea Geoană, are 14,5%. Liderul PRM Corneliu Vadim Tudor este pe locul cinci şi deţine 12,8% din aprecierile pozitive. Cel mai apreciat dintre politicienii Puterii este europarlamentarul PDL Theodor Stolojan, cotat cu 9,7% încredere. Traian Băsescu are 9,3%, în timp ce premierul Emil Boc, 8,7%, iar liderul UDMR Marko Bela, 5,8%. Clasamentul încrederii în instituţii este dominat, în continuare, de Biserică - 80% şi Armată - 67,7%, singurele care au peste 50% la capitolul opţiuni favorabile, fiind urmate de mass-media, cu 44,4%, instituţia primăriei, cu 44,3%, Poliţie, cu o cotă de 38,2%, SRI, cu 36,9% şi Justiţie, cu doar 24,2%.