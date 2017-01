Meleşcanu şi MAE se contrazic pe tema livrărilor de arme în Georgia

Liderul separatist abhaz, Serghei Bagapş, a acuzat joi ţările care au furnizat armament Georgiei, declarînd că între armele capturate de la georgieni în Valea Kodori din Abhazia s-au găsit arme produse în Statele Unite, Bulgaria şi România. Ministerul Afacerilor Externe a precizat vineri că România a exportat armament în Georgia, în condiţii perfect legale. \"România, producător şi furnizor de produse militare, a livrat armament şi muniţie de infanterie autorităţilor guvernamentale din Georgia, cu respectarea prevederilor Cartei ONU, a regimului internaţional de sancţiuni şi a principiilor şi criteriilor Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme\", a declarat purtătorul de cuvînt al MAE, Cosmin Boiangiu. Exporturile au fost efectuate pe bază de licenţe individuale, cu respectarea standardelor regimului naţional de control al exporturilor de produse militare şi a angajamentelor internaţionale ale României, a mai spus oficialul MAE, care subliniază că Georgia nu este subiect al vreunui embargo privind transferurile de arme stabilit la nivel internaţional, regional sau al unei alte măsuri restrictive. Precizările celor de la Ministerul de Externe contrazic însă declaraţiile ministrului Apărării, Teodor Meleşcanu, care susţine că România nu a exportat arme în Georgia. El a spus că se fac verificări pentru a vedea dacă s-au făcut exporturi prin intermediari. \"Ministerul Apărării, aşa cum ştiţi, nu produce niciun fel de armament. Nu am exportat nici arme, nici muniţie in Georgia, vom verifica dacă pe linie comercială au fost asemenea cazuri. Nu s-au exportat arme in zonele acelea, iar dacă s-au exportat, a fost prin intermediari\", a declarat Meleşcanu, la Constanţa. Întrebat dacă armata română este pregătită pentru a răspunde unor eventuale solicitări, ministrul Apărării a dat asigurări că militarii sînt bine instruiţi şi se va răspunde conform angajamentelor asumate faţă de NATO. “Din punctul de vedere al armatei române, faţă de NATO avem nişte obligaţii foarte bine clarificate. România trebuie să fie în măsură să pună la dispoziţia NATO două batalioane operaţionalizate, care există, sînt încadrate în proporţie de peste 95%, dotate cu armament modern, performant şi au antrenamentul necesar”, a spus Meleşcanu. “În cazul în care va fi nevoie, într-un conflict îngheţat din zonă sau alt conflict, armata îşi va respecta toate angajamentele, ca şi pînă acum”, a adăugat ministrul.