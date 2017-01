Melissa Etheridge se căsătoreşte cu partenera sa de viaţă

Cu o lună înaintea referendumului din California cu privire la dreptul partenerilor de acelaşi sex de a se căsători, cîntăreaţa americană şi-a anunţat intenţia de legaliza relaţia sa cu Tammy Lynn Michaels. “Da, avem patru copii împreună şi încercăm să găsim momentul potrivit”, a răspuns Melissa Ethridge cînd a fost întrebată în timpul interviului despre posibila ei căsătorie. În luna mai, Curtea Supremă a statului California a acordat dreptul de căsătorie pentru cuplurile formate din persoane de acelaşi sex, dar rezidenţii californieni care se opun acestei decizii au hotărît să organizeze un referendum pentru a amenda constituţia statului California printr-o propunere de lege care să interzică căsătoria gay. Alegătorii îşi vor da votul în timpul alegerilor din luna noiembrie, cînd vor putea să voteze pro sau contra acestei propuneri.

Melissa Ethridge, în vîrstă de 47 de ani, printre ale cărei hituri se numără piesele “Come To My Window” şi “I\'m The Only One”, a fost de ani de zile una dintre celebrităţile care şi-a asumat în mod deschis orientarea sexuală. Cîntăreaţa are doi copii cu fosta ei parteneră, Julie Cypher, iar din 2006, Melissa Ethridge şi Tammy Lynn Michaels au devenit părinţii de gemeni. În vîrstă de 33 de ani, Tammy Lynn Michaels este o actriţă care a jucat în serialul de televiziune cu tematică gay, “The L Word”.

Printre alte cupluri gay din rîndul vedetelor care s-au căsătorit în acest an în California se numără gazda talk show-ului de televiziune Ellen DeGeneres şi partenera ei, Portia de Rosi, dar şi starul din serialul “Star Trek” George Takei şi prietenul său Brad Altman.