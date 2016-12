Melodia României la Eurovision 2009, subiect de emisiune la Oprah

Melodia „Balkan Girls\", interpretată de Elena Gheorghe, care va reprezenta România la Eurovision 2009, ar putea fi prezentată în emisiunea cunoscutei realizatoare de televiziune din Statele Unite ale Americii, Oprah Winfrey. „Am fost contactaţi marţi seară de către echipa de producţie a emisiunii cunoscutei vedete americane Oprah, care a solicitat cîteva date despre biografia şi videoclipul Elenei Gheorghe, pentru a o prezenta în cadrul unei emisiuni speciale dedicată fenomenului Eurovision\", au declarat, ieri, reprezentanţii TVR. Speranţele acestora se leagă, în primul rînd, de depăşirea fazei semifinalelor concursului, condiţie necesară pentru a intra în marea finală a concursului de la Eurovision.

Conceptul show-ului care va fi susţinut de Elena Gheorghe, alături de patru dansatoare şi o altă cîntăreaţă, va fi o interpretare modernă a mitului românesc al ielelor. Piesa „Balkan Girls\", pe care o va prezenta Elena la concurs, este compusă de Laurenţiu Duţă. Acesta a ascultat piesele celorlalţi candidaţi la Eurovision şi a fost de părere că piesele Norvegiei, Turciei şi a Greciei sînt foarte bune. „De cînd piesa mea a fost aleasă să reprezinte România la Eurovision, a început o întreagă nebunie în viaţa personală şi profesională. Nu am mai putut vorbi, practic, de viaţă personală. Dar consider că astfel de cantonamente sînt benefice, pentru a putea evolua. Nu merg cu teamă, sînt încrezătoare şi vreau să dau tot ce am mai bun\", a mărturisit Elena Gheorghe. Artista a făcut vizite doar în Germania, Belgia şi Anglia, pentru a-şi susţine candidatura şi melodia. Restul promovării a fost realizat doar pe internet, pe diverse site-uri internaţionale. Elena Gheorghe este sprijinită şi de Gheorghe Hagi, fostul internaţional român, care a postat un mesaj de susţinere pentru artistă pe diferite site-uri turceşti, declarînd că se aşteaptă să primească multe voturi din Turcia pentru candidata României.

Piesa „The Balkan Girls\" va reprezenta România la cea de-a 54-a ediţie a concursului Eurovision, în luna mai, la Moscova, după ce a cîştigat finala selecţiei naţionale a concursului. Juriul din finala selecţiei naţionale a fost format din compozitorii Andrei Kereştely şi Cristian Faur, Dana Dorian, cîntăreţul Marcel Pavel, Liana Elekeş, Ştefan Naftanailă, George Zafiu, Cristian Zgabercea şi Aura Urziceanu (preşedinte). Modalitatea de jurizare la finala naţională pentru Eurovision a fost 50% televot şi 50% juriu de specialitate. Cîştigătoarea selecţiei naţionale a României a fost desemnată piesa cu cele mai multe puncte rezultate din însumarea punctajelor obţinute în urma realizării clasamentelor juriului şi al televotului.

Finala concursului european se va desfăşura la Moscova, pe 16 mai, deoarece, în 2008, competiţia a fost cîştigată de reprezentantul Rusiei, Dima Bilan, care a interpretat piesa „Believe\".