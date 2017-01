Melodie rusească lansată de Anna Lesko

Cunoscuta solistă Anna Lesko a lansat un nou single, intitulat \"Get It\". Piesa, deşi are un sound destul de “fresh”, este foarte apropiată de rădăcinile ruso-ucrainene ale artistei, dar... la mare distanţă de preferinţele românilor! Astfel, chiar şi pe youtube, melodia nu se bucură de foarte multe aprecieri, ci doar de trimiteri glumeţe la Moscova, întrucât textul piesei încearcă să îmbine nefericit rusa cu engleza.

Cu toate acestea, cei de la Cat Music spun că noul single, care nu prea are mari şanse să nimerească în playlist-ul vreunui club autohton, este “noul manifest al Annei Lesko, semnalul că este într-o nouă etapă a carierei din toate punctele de vedere”. Cântecul a fost compus de Gabriel Huiban şi Laurenţiu Duţă, echipa responsabilă şi pentru \"Anycika Maya\".