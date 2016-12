Membrii CSM au rezistat să nu se coloreze politic

Judecătorul Dan Lupaşcu a afirmat, ieri, că meritul actualului Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care îşi încheie activitatea pe 12 ianuarie, a fost acela că a reuşit să reziste şi să nu se coloreze politic. „În aceşti ani, Consiliul nici nu s-a albăstrit, nici nu s-a înroşit, nu s-a îngălbenit, nici nu s-a portocalizat. Indiferent de vremuri, Consiliul şi-a păstrat demnitatea. Din păcate, prin ceea ce a făcut, CSM a atras ura şi asupra sistemului judiciar. Reforma care s-a încercat până în momentul de faţă a fost una pornită din răzbunare faţă de jusitiţie şi nu din înţelegerea problemelor reale ale justiţiei”, a spus Lupaşcu. El a susţinut că membrii CSM au fost nevoiţi să-şi risipească energiile în a răspunde unor atacuri nedrepte. „Dacă este să împrumutăm mecanisme de ordin tehnic, poate este bine să se spună despre CSM că este o frână în acele momente în care reforma derapează, o ia razna. Când justiţia se duce în prăpastie, vine Consiliul şi pune frâna. CSM nu s-a opus la reforme, din păcate aşa a fost perceput, şi această imagine i-a fost construită înclusiv la forurile internaţionale\", a declarat Lupaşcu. El a mai afirmat că CSM nu a fost văzut în permanenţă ca fiind cel care doreşte să ducă ţara de râpă. „Nu trebuie să plecăm cu un sentiment de vinovăţie. Să fim vinovaţi atunci când, uitându-ne în oglindă, ne este ruşine de ceea ce am făcut. Este adevărat că nu am reuşit întodeauna să aducem performanţă în sistemul judiciar, uneori am fost împinşi. Relaţia cu Ministerul Justiţiei (MJ) a fost ca un fel de pasăre liră, când înainte, când înapoi. Câte proiecte ale CSM sunt blocate de MJ?”, a încheiat Dan Lupaşcu. Părerea lui despre CSM este împărtăşită de judecătorul german Dieter Schlafen, fostul consilier european care a acordat asistenţă în elaborarea Legii de organizare a Consiliului Superior al Magistraturii după modelul Consiliului Judecătoresc din Germania. Magistratul german a susţinut că membrii CSM sunt oameni foarte angajaţi în ceea ce fac, dar care sunt împiedicaţi în activitatea lor, iar într-un astfel de cadru este foarte greu să lucrezi. “Dacă cineva vrea să critice CSM, atunci să facă o comparaţie cu orice instituţie din ţară şi eu cred că rezultatul va fi favorabil Consiliului”, a afirmat Dieter Schlafen.