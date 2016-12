Membrii „Generației de Aur“ i-au adus un ultim omagiu lui Daniel Prodan

Trupul neînsuflețit al fostului mare fotbalist Daniel Prodan, decedat miercuri seară, la doar 44 de ani, a fost depus vineri dimineață la Arena Națională din București. Cortegiul funerar a ajuns în jurul orei 10.00 și a fost așteptat de foștii săi colegi și fostul președinte al FRF Mircea Sandu. Valeriu Argăseală și Mihai Stoica au depus o coroană de flori din partea clubului FC Steaua, pe care era atașat un tricou roș-albastru inscripționat cu numele lui Prodan și numărul 6. Membri ai „Generației de Aur” a fotbalului românesc, Gică Popescu, Adrian Ilie, Bogdan Stelea, Jean Vlădoiu, Miodrag Belodedici, Viorel Moldovan, Marius Lăcătuș, Anton Doboș și Basarab Panduru, au aprins lumânări și s-au recules în fața sicriului, pe care familia a așezat tricourile Stelei și ale echipei naționale a României cu numerele 6, respectiv 3, purtate de Prodan în cursul carierei sale.

„Nu-mi vine să cred că Didi Prodan ne-a părăsit la 44 de ani. Este o zi tristă pentru fotbalul românesc, am pierdut un prieten, un mare fotbalist. Mi-e greu să îmi găsesc cuvintele, pentru mine a fost un șoc, încă nu-mi revin. Am jucat șase ani la Steaua împreună, am lucrat patru ani la federație. Este o mare pierdere. El nu s-a plâns niciodată de nimic și chiar dacă l-ar fi durut ceva nu s-ar fi văitat niciodată”, a spus fostul atacant Ion Vlădoiu. „Este o nenorocire. Ne adunăm aici toți colegii, diferite generații de fotbaliști la meciuri și la nenorocirile astea care nu se mai termină în fotbalul românesc. Parcă prea multe decese, prea multe accidente pe teren și în afara lui ale unor oameni tineri precum Didi Prodan. Te întrebi dacă nu suferim prea mult în fotbalul ăsta, nu punem prea mult patos? Nu cred că merită. Trebuie să treci peste, să nu te gândești. Didi a fost un om care a pus la suflet, care s-a implicat în tot ce a făcut, la fel ca și mine. Dumnezeu să-l odihnească! Sper să nu mai avem parte de asemenea accidente. El a fost poate unul dintre cei mai mari fundași ai României, un familist convins”, a adăugat Ioan Andone.

Printre cei care au venit să își ia rămas bun s-au numărat fostul președinte al Federației Române de Fotbal Mircea Sandu, fostul președinte al clubului Steaua Viorel Păunescu, precum și foștii fotbaliști Dumitru Moraru și Florin Constantinovici. De asemenea, mai mulți angajați ai Federației Române de Fotbal au adus flori și au aprins lumânări.

Sicriul va fi depus vineri, începând cu ora 20.00, la Biserica „Sf. Ilie” din Pipera, iar înmormântarea este programată sâmbătă, la ora 14,00, la Cimitirul „Sf. Ilie” din Pipera.

