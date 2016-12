Membrii Run DMC s-au reunit după 10 ani

Membrii celebrei trupe Run DMC au cântat din nou împreună, în concert, după o pauză de zece ani, cu ocazia festivalului Made In America din Philadelphia. Sub un banner pe care se putea citi mesajul ”Jam Master Jay Forever”, rapperii din Queens, New York, au cântat timp de 40 de minute. Dintre piesele interpretate nu au lipsit hituri precum ”It\'s Tricky”, ”My Adidas” sau celebra piesă ”Walk This Way”. Trupa Run DMC şi-a suspendat activitatea după moartea lui Jam Master Jay, DJ-ul formaţiei, împuşcat mortal în 2002.