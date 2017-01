Membrii trupei Coldplay, plătiţi cu 1,5 milioane de euro

Pentru a susţine numai două concerte în cadrul unui festival organizat în Japonia, în luna august, membrii trupei britanice de rock Coldplay vor primi suma de 1,5 milioane de euro. În cazul în care fiecare dintre concerte va dura 75 de minute, cîntăreţii vor fi plătiţi cu 8.000 de lire sterline pe minut, suma fiind de patru ori mai mare decît cea medie primită de trupele invitate la Festivalul de la Glastonbury, unul dintre cele mai importante evenimente de gen. Festivalul Summer Sonic începe la Tokyo, pe data de 9 august şi se mută la Osaka în ziua următoare. Coldplay va susţine cîte un concert în ambele oraşe. Printre ceilalţi invitaţi la festivalul din Japonia se numără The Verve, Sex Pistols şi Alicia Keys.

Cu un nou album programat pentru lansare în luna iunie, Coldplay ar putea să-şi adjudece pînă în vară titlul de cea mai bine plătită trupă. În ultimii ani, trupa s-a luptat pentru acest titul cu veteranii de la U2. Dacă noul album va avea acelaşi succes ca ultimele două, “A Rush of Blood to the Head” din 2002 şi “X&Y” din 2005, atunci titlul de cea mai mare trupă din lume ar putea fi asigurat. “X&Y” a primit titlul de cel mai bine vîndut album la nivel mondial în 2005, situîndu-se pe primul loc în topurile muzicale din întreaga lume. Trupa a fost fondată în 1998, la Londra, de Chris Martin şi Jonny Buckland.