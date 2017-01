Membrii trupei “Take That” se gîndesc la Robbie Williams

Membrii trupei “Take That” i-au întins o mînă de ajutor fostului lor coleg Robbie Williams, pe care şi-ar dori să-l aibă alături în turneul din Marea Britanie, ce va debuta în toamnă. Robbie Williams este internat în prezent într-o clinică de dezintoxicare în Statele Unite. "Ar fi frumos să îl avem pe Robbie alături de noi", a spus Howard Donald, care a adăugat că majoritatea membrilor formaţiei au păstrat legătura cu Robbie Williams. Acesta a refuzat, anul trecut, să apară alături de foştii colegi cînd aceştia au susţinut o serie de concerte în cadrul turneului organizat cu ocazia reunirii lor. Totuşi, Robbie Williams, care a părăsit trupa în anul 1995, a figurat ca hologramă pe scenă cînd s-a cîntat hitul "Could It Be Magic."

De la reunire, trupa “Take That”, formată din Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald şi Jason Orange, a avut un foarte mare succes cu noul album "Beautiful World" şi cu noul single "Patience", care s-au situat pe primele locuri în topurile muzicale din Marea Britanie. Trupa a cîştigat premiul pentru cel mai bun single la ediţia de anul acesta a BRITS Awards.