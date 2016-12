Membrii trupei The Killers repetau… ilegal

Membrii formaţiei The Killers obişnuiau la începuturile carierei lor să intre prin efracţie într-o sală de muzică a Universităţii din Las Vegas pentru a-şi repeta piesele. Toboşarul trupei, Ronnie Vannucci, a recunoscut că el şi ceilalţi membri ai formaţiei intrau ilegal în sala de muzică a Universităţii din Las Vegas, pentru că orarul lor le permitea să se reunească doar noaptea. „Când The Killers era la început, obişnuiam să repetăm în garajul casei mele, dar fiecare avea un program atât de încărcat încât nu puteam să ne întrunim decât noaptea târziu. Aşa că intram ilegal la Ham Hall la Universitatea din Las Vegas, ca să repetăm acolo. Intram în sala de muzică, foloseam tot ce e acolo şi apoi puneam cu atenţie la loc. Repetam ore în şir. Îmi amintesc că în acea cameră am compus piesele „Glamorous Indie Rock & Roll” şi „Somebody Told Me””, a declarat Ronnie Vannucci.

Formaţia de rock alternativ The Killers s-a înfiinţat în 2002, fiind formată din Brandon Flowers (voce, clape), Dave Keuning (chitară, voce), Mark Stoermer (chitară bas, voce) şi Ronnie Vannucci Jr. (percuţie, tobe). Cu un amestec de muzică electronică modernă şi influenţe rock din anii \'80 şi \'90, trupa americană din Las Vegas a cucerit un public foarte larg, primul album, „Hot Fuss” din 2004, înregistrând vânzări record de aproape cinci milioane de exemplare. Au urmat „Sam\'s Town” din 2006, „Sawdust”, o compilaţie lansată în 2007, şi cel de-al treilea album de studio, „Day & Age” din 2008. În ianuarie 2010, membrii formaţiei au anunţat că vor lua o pauză după ce au petrecut în turnee cea mai mare parte a ultimilor şase ani.