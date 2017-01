Membrii trupei The Police au devenit cavaleri ai Ordinului Artelor şi Literelor

Membrii formaţiei The Police, britanicii Sting şi Andy Summers şi americanul Stewart Copeland, au devenit cavaleri ai Ordinului Artelor şi Literelor în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Ministerul Culturii la Paris. “Sîntem foarte emoţionaţi pentru că sîntem mari admiratori ai culturii franceze”, a declarat Sting, care marţi a împlinit 56 de ani. Ceremonia a avut loc a doua zi după cel de-al doilea concert susţinut de trupa reunită The Police pe celebrul Stade de France. ”Ne simţim onoraţi să ne numărăm printre cavalerii dumneavoastră”, a declarat Sting, subliniind maliţios că este “un lucru exotic” pentru el şi Andy Summers, supuşi ai Coroanei britanice, să devină cavaleri ai Republicii.

Ministrul Culturii, Christine Albanel, a salutat “carisma şi personalitatea neobişnuită” a lui Sting. Ministrul a amintit că primul chitarist din formula originală a trupei, creată în anul 1977, a fost un francez, Henry Padovani, ulterior înlocuit de Andy Summers. Membrii The Police s-au reunit în luna februarie pentru un turneu mondial, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la fondarea trupei. Trio-ul s-a destrămat oficial în 1986. De atunci, cei trei membri ai trupei au cîntat împreună doar în 2003, cînd au fost incluşi în America\'s Rock and Roll Hall of Fame şi la nunta lui Sting cu Trudie Styler, în 1992.