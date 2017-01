Membrii unui cult religios din Rusia ar putea muri prin asfixiere

Un grup de 35 de persoane, între care patru copii, membri ai unui cult religios, s-au baricadat, din toamnă, într-o peşteră din regiunea centrală a Rusiei şi ar putea muri din cauza infecţiilor sau a intoxicaţiilor cu gaze. Grupul aşteaptă Apocalipsa, despre care susţin că se va petrece în luna mai a acestui an şi ameninţă că îşi vor da foc dacă autorităţile încearcă să-i scoată de acolo. ”Situaţia în regiunea Penza este foarte gravă. Trei duzine de oameni locuiesc într-un spaţiu mic şi închis, de foarte mult timp. Chiar dacă au un WC şi o cisternă pentru colectarea rezidurilor, acest lucru nu îi va proteja de emisiile otrăvitoare de amoniu”, a declarat Nadezhda Moiseyeva, instructor pentru turism extrem. Sectanţii s-ar putea asfixia cu mirosul propriilor excremente, mai ales după o uşoară încălzire a vremii. Pe deasupra, apa consumată de aceştia ar putea fi contaminată cu bacterii, pentru că puţul din care extrag apă se află lîngă punctul sanitar improvizat de ei. Vaporii otrăvitori sînt cel mai mare pericol pentru vieţile copiilor aflaţi în peşteră. Cel mai mic dintre copii are mai puţin de 18 luni. Instructorul a adăugat că randonul, unul dintre gazele întîlnite în mod natural în peşteri, provoacă dureri de cap, scăderea imunităţii şi căderea părului. În plus, în apropierea peşterii se află un abator de animale, unde acestea sînt îngropate şi, în mod sigur, apa pe care o beau membrii sectei nu este potabilă. Autorităţile din regiunea Penza au declarat că ar putea trimite o echipă de salvare în zonă, pentru a le oferi primul ajutor oamenilor baricadaţi în subteran, în caz de necesitate sau în eventualitatea producerii unor inundaţii la venirea primăverii.

Fondatorul cultului, Piotr Kuznetsov, a declarat că peştera a fost împărţită în cinci încăperi, dintre care una este rezervată rugăciunii şi ar putea fi folosită ca loc de înmormîntare, în eventualitatea unor decese. Piotr Kuznetsov se consideră sfînt şi, momentan, este tratat pentru schizofrenie într-un spital psihiatric din Penza, la aproximativ 600 de kilometri de Moscova. În Rusia există 500-700 de astfel de secte, care au peste o jumătate de milion de adepţi.