Memoriu împotriva taxei de licenţă

Taxa de licenţă continuă să stârnească nemulţumiri în rândul studenţilor Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Zeci de studenţi din ultimul an al Facultăţii de Construcţii a universităţii constănţene s-au strâns, ieri, în faţa sediului facultăţii, de pe strada Unirii, nr. 22 B, pentru a protesta faţă de decizia conducerii instituţiei de învăţământ superior. „Este o taxă care ne-a fost impusă de azi pe mâine. Dacă aş fi ştiut de la începutul anului, aş fi strâns bani, dar aşa, de la o zi la alta, este foarte greu”, a spus unul dintre viitorii absolvenţi ai Facultăţii de Construcţii, Sorin Voicu. „Absolvenţii Facultăţii de Construcţii nu plăteau susţinerea licenţei, indiferent dacă erau la cu taxă sau la fără taxă. Decanatul a înţeles faptul că, pe parcursul anului, cheltuielile sunt foarte mari pentru noi (costul materialelor didactice şi al rechizitelor de care avem nevoie este destul de ridicat) şi nu am mai fost nevoiţi să plătim bani pentru licenţă”, a explicat preşedintele Asociaţiei Studenţilor şi Inginerilor Constructori din Universitatea „Ovidius”, Constantin Cerneagă. Protestatarii au semnat un memoriu în care cer revenirea asupra deciziei de-a introduce taxa de licenţă, pe care l-au trimis conducerii facultăţii. În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei, Universitatea „Ovidius” a decis ca toţi studenţii, indiferent de forma de învăţământ urmată, să plătească taxa de licenţă. „Măsura taxării tuturor absolvenţilor a fost luată pentru a respecta principiul de nediscriminare prevăzut în Legea Educaţiei, care ne obligă să-i tratăm pe toţi studenţii în mod egal”, a declarat rectorul universităţii constănţene, prof. univ. dr. Tiberius Epure. În plus, legea prevede că numai şcolarizarea este gratuită, pentru studenţii de la fără taxă, nu şi evaluarea.