Memphis Depay şi Morgan Schneiderlin, pe lista de transferuri a clubului Everton

Olandezul Memphis Depay (22 de ani) s-ar putea despărţi de Manchester United în această iarnă, dar va rămâne foarte probabil în Premier League, la fel cum se poate întâmpla şi cu mijlocaşul Morgan Schneiderlin, ambii doriţi de managerul Ronald Koeman la Everton.

Mijlocaşul pentru care Manchester United plătea 30 de milioane de euro în 2015 nu s-a adaptat pe Old Trafford şi nu a reuşit să se impună în primul 11 nici sub comanda lui Louis Van Gaal, nici în mandatul lui Jose Mourinho, iar presa din Albion anunţă că experienţa sa la United se apropie de sfârşit.

Depay e dorit de conaţionalul său Ronald Koeman la Everton, iar clubul din Liverpool a oferit duminică seara un indiciu important că mutarea se va şi realiza. Clubul obişnuieşte să-şi ţină la curent fanii cu realizările jucătorilor convocaţi la echipele naţionale, iar printre mesajele postate în această pauză internaţională s-a "strecurat" şi unul despre jucătorul lui Manchester United.

"Pauză în Guineea, unde gazdele conduc cu 1-0 RD Congo, echipa lui Yannick Bolasie. În alt meci, Memphis Depay a adus-o pe Olanda în avantaj, cu Luxemburg", au scris cei de la Everton pe contul oficial de Twitter alimentând şi mai mult speculaţiile.

În această săptămână managerul lui Everton, Ronald Koeman, vorbea despre un interes pentru Depay. "Mi-aş dori să îl am sub comandă. Cred că e un jucător interesant, cu calităţi foarte bune. Are nevoie doar de meciuri în picioare", a declarat Koeman pentru Fox Sports Olanda.

Un alt jucător care ar putea ajunge la Everton în perioada de mercato din iarnă este Morgan Schneiderlin. Adus pentru 27 milioane de euro în vara lui 2015 la Manchester United, mijlocaşul a avut 39 de apariţii sub conducerea managerului Louis van Gaal, însă noul tehnician pe Old Trafford, Jose Mourinho nu apelează foarte des la serviciile acestuia, care este nemulţumit de statutul de rezervă.

The Mirror notează că Ronald Koeman îl doreşte pe Morgan Schneiderlin pe Goodison Park şi intenţionează ca această mutare să aibă loc în ianuarie. Mijlocaşul s-a aflat în lotul preliminar convocat de selecţionerul Didier Deschamps pentru Campionatul European din Franţa, după accidentarea lui Lassana Diarra, însă nu a fost păstrat pentru turneul final.