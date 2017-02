MEN: 60 de profesori - sancționați pentru violență în 2016

Un număr de 60 de profesori au fost sancționați anul trecut pentru violență, a declarat joi, într-o conferință de presă, secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar din Ministerul Educației, Liviu Pop. Potrivit acestuia, în ultimii trei ani, a scăzut rata actelor de violență în școală. "În ultimii trei ani, din analizele pe care le am la minister, a scăzut rata actelor de violență în școală undeva de la 20.000 de acte de violență, care se înregistrau în urmă cu trei ani, la 19.000 - 18.000 și ceva care au fost în ultimul an școlar. Aproximativ 60 de profesori au fost sancționați anul trecut pentru violență în școli. Nu avem evidența sancționării în afara unităților școlare, pentru că nu este atributul nostru. Vrem să întărim în zona aceasta paza și disciplina, dacă o putem numi așa", a spus Pop. Secretarul de stat a arătat că se așteaptă la o scădere în acest an școlar cu 10% a actelor de violență în învățământul preuniversitar.