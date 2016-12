MEN premiază olimpicii

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) va premia, în septembrie 2013, elevii care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale desfăşurate în acest an, profesorii care i-au pregătit şi unităţile şcolare din care provin elevii. Sumele acordate per total medaliaţilor la olimpiadele internaţionale sunt: 12.180 lei - medalie de aur şi premiul special pentru punctaj maxim, 9.430 lei - medalie de aur/premiul I, 8.080 lei - medalie de argint/premiul II, 5.770 lei - medalie de bronz/premiul III şi 3.940 lei - menţiune. Valorile premiilor acordate elevilor care s-au impus în competiţiile regionale sunt de 4.310 lei pentru medalie de aur sau premiul I, 3.670 lei pentru medalie de argint sau premiul II, 2.860 lei pentru medalie de bronz/premiul III şi 2.480 lei pentru menţiune. În această categorie intră elevii laureaţi la olimpiadele balcanice, Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada, Olimpiada Central Europeană de Informatică, Olimpiada D.I. Mendeleev, Olimpiada Internaţională de Limbă Maghiară, Olimpiada Internaţională de Limbă, Comunicare şi Literatura Română precum şi alte concursuri şcolare. Şi Constanţa are olimpici care au obţinut premii importante peste hotare. Printre ei se numără şi mircistul Ioan Ignat, elev în clasa a X-a. El a participat la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada, care s-a desfăşurat în Federaţia Rusă, şi a obţinut medalia de aur, urmând a se număra printre elevii răsplătiţi de MEN.