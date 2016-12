„Menage a trois” cu... Liviu Vârciu

Casa de Cultură a Sindicatelor (CCS) a fost, duminică seară, gazda unei comedii spumoase, intitulată „Menage a trois”, o adaptare după Neil Simon, în regia lui Sorin Misirianţu. Evenimentul, organizat împreună cu Crema Cafe, a strâns câteva sute de constănţeni în sala CCS, care s-au amuzat copios la replicile personajelor interpretate de Ioan Isaiu - Andy, Liviu Vârciu - Norman şi Ionela Nedelea - Sophie. O atenţie deosebită a primit constănţeanul Liviu Vârciu, mai ales din partea publicului feminin, iar interpretarea sa energică din ipostaza conflictuală a personajului său, Norman, în relaţie cu celălalt personaj masculin, Andy, a stârnit multe zâmbete pe chipurile celor din sală.

Cu un scenariu aparent simplu şi clasic, a fost pusă în scenă o comedie care captează publicul încă din primele minute. În redacţia unei gazete locale dintr-un stat din America postbelică, ce funcţiona doar cu doi angajaţi, într-un apartament, venirea unei tinere vecine declanşează o criză amoroasă în capcana căreia cade personajul Norman. Liviu Vârciu s-a descurcat cu brio în interpretarea personajului său, un tânăr gazetar cu comportamentul uşor infantil şi lipsit de control, care se lasă „luat de val” din cauza noii prezenţe feminine din peisaj, pe care o „sufocă” prin atenţii şi declaraţii.

Şi totul spre disperarea şefului său, Andy, un editor cu origini neo-zeelandeze aflat la conducerea unei afaceri în prag de faliment. Personajul feminin, însă, „pune paie pe foc” nu doar prin simpla sa prezenţă, ci şi prin faptul că se îndrăgosteşte de Andy, nu de Norman, iar comicul de situaţie atinge apogeul în momentul „duelului” fizic şi verbal dintre cei doi.

Toţi cei trei artişti au fost răsplătiţi de public cu aplauze îndelungi şi flori. „Pentru mine a fost o premieră, pentru că nu am mai jucat niciodată pe o scenă constănţeană, iar publicul a fost cald şi educat, alături de noi până la final”, a declarat Ioan Isaiu.

„Pentru mine a fost o provocare să fiu prezenţa feminină dintre doi pretendenţi aflaţi în conflict deschis”, a declarat şi Ionela Nedelea. Liviu Vârciu a conchis: „Am jucat acasă pentru prima dată şi a fost minunat publicul, nu am mai răguşit la nici o reprezentaţie până acum. Am fost agitat, am avut emoţii frumoase, dar a ieşit un spectacol reuşit”, a precizat după reprezentaţie Liviu Vârciu.