Mendy nu a primit “cartea verde”

După ce l-a pierdut pe fundaşul dreapta Răzvan Farmache, iar brazilianul Gerlem este incert, antrenorul Constantin Gache se confruntă cu o nouă problemă. Titular indiscutabil pe partea stîngă a mijlocului formaţiei de pe litoral, portughezul Gaston Mendy nu are încă drept de joc pentru FC Farul. Transferat în această vară de la echipa portugheză de ligă secundă Estoril, jucătorul nu a primit “cartea verde” pînă în acest moment. “Folosirea sa la Craiova este incertă pentru că nu i-a sosit cartea verde. Sperăm să rezolvăm problemă pînă sîmbătă, mai ales că am făcut diligenţe în acest sens. Vina aparţine portughezilor, care se mişcă greu şi nu au achitat o taxă infimă. Noi ne-am achitat de obligaţii, iar banii au ajuns deja în conturile lui Estoril. Absenţa sa împuţinează soluţii în zona de mijloc a terenului”, a explicat tehnicianul. Eventuala absenţă a portughezului îl obligă pe Gache să schimbe distribuţia, avînd ca variante pentru flancul stîng pe Voiculeţ şi Otvoş.

Ciobanu revine după opt ani

Revenit după opt ani la FC Farul, atacantul Ştefan Ciobanu are şanse mari să fie titular în meciul de sîmbătă după prestaţiile bune din amicale. “Este primul meci al sezonului şi contează foarte mult prima impresie. Ne-am pregătit mult pentru a fi în formă încă de la debut, mai ales că ne aşteaptă un program foarte dificil. Voi juca din nou pentru Farul într-un meci oficial după aproape opt ani şi este normal să am emoţii, dar acestea se vor risipi cînd voi intra pe teren. Oricum, orice fotbalist are emoţii cînd schimbă echipa şi trece la un nivel mai înalt”, a spus jucătorul adus de la Delta Tulcea. Ciobanu nu se teme de afirmaţiile craiovenilor, care şi-au anunţat candidatura la titlul de campioană: “Fiecare declară ce vrea, dar noi mergem la Craiova să cîştigăm. Încercăm să-i încurcăm în lupta pentru titlul atît pe olteni, cît şi pe ceilalţi”.