Meniu de sărbătoare pentru pacienţi

Pacienţii internaţi în spitalele Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” şi Clinic de Boli Infecţioase din Constanţa vor avea parte de un meniu de sărbătoare, chiar dacă sunt pe patul de spital. Ca în fiecare an, administratorul societăţii care distribuie hrana bolnavilor din cele două spitale, Petre Preda, a anunţat că şi de această dată a pregătit celor suferinzi, care nu pot fi în mijlocul familiilor într-un moment de mare bucurie, naşterea Domnului, toate bucatele tradiţionale sărbătorii Paştelui, nu înainte de a fi sfinţite de preoţii Gigi Cristea, Mircea Ştefan şi Petre Toma. Bolnavilor nu le vor lipsi din meniu cozonacul cu nucă, stafide şi rahat, pasca, borşul de miel, ouăle vopsite, drobul, stufatul, friptura de miel etc. Trebuie menţionat că alimentele specifice vor fi date pacienţilor în funcţie de recomandările medicale. Astfel, există şi un meniu pentru cei care ţin regim: supă de pui cu găluşte, file de peşte cu cartofi la cuptor, salată de primăvară, friptură de curcan cu legume etc. La desert, ei vor avea mere şi mere coapte umplute cu miere şi scorţişoară. „Vom avea pregătit şi un mic program, o terapie cu zâmbete pentru copiii internaţi în secţiile de pediatrie. Copii ai angajaţilor noştri vor fi costumaţi în iepuraşi şi le vor dărui celor bolnavi şi zâmbete, dar şi dulciuri, jucării, cărţi de colorat, dar şi cărţi cu rugăciuni”, a spus Preda. El transmite pacienţilor aflaţi pe patul de spital chiar de sfintele sărbători „însănătoşire grabnică, pace, linişte sufletească şi să le dea Bunul Dumnezeu putere să ierte şi să iubească”. Pacienţii deplasabili pot participa la slujba de înviere ce va avea loc în Capela SCJU Constanţa.