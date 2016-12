Meniu de sărbătoare pentru pacienţii spitalelor

În noaptea dintre ani, pacienţii spitalelor Clinic de Boli Infecţioase şi Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa vor avea parte de meniuri speciale, de sărbătoare, la iniţiativa reprezentantului societăţii „Arimex Comexim 2000” SRL, Radu Preda, cu care conducerile celor două unităţi sanitare au încheiat contracte. „Ne-am dorit ca acest obicei să devină tradiţie, şi a devenit. În ultimii ani am alcătuit meniuri în funcţie de sărbătoare, cu bucatele tradiţionale specifice. Bolnavii s-au bucurat că ne-am gândit la ei, astfel încât să nu simtă prea mult că, de sărbătoare, sunt pe patul de spital”, a spus Radu Preda. Bineînţeles, totul a fost întocmit ca la carte, în funcţie de patologiile tuturor pacienţilor, de ceea ce nutriţioniştii le recomandă. Cum până la Revelion numărătoarea inversă a început, meniul a fost deja realizat. Astfel, pe 31 decembrie, pacienţii vor avea o cină festivă ce va consta în: frigărui cu salam de Sibiu, caşcaval, şuncă, măsline, ghiudem, file, bacon, medalion de porc la tavă în sos vânătoresc cu piure de cartofi, trunchi de peşte la tavă, cartofi natur. Şi cum desertul este preferat de mulţi, bucătarii vor prepara plăcintă de casă cu mere şi dovleac, cozonac cu nucă, rahat şi stafide, portocale şi ceai cu lămâie. În prima zi a noului an, bolnavii vor avea parte, la fel, de bucate speciale. Astfel, la micul dejun ei vor primi ceai cu lâmâie, unt, gem, şuncă presată, tartă cu unt şi caviar, caş de vacă, brânză de vaci şi brânză topită. Pentru prânz, bucătarii vor prepara ciorbă de potroace, supă de pasăre cu găluşte, friptură de văcuţă în sos de vin şi piure de cartofi, plachie de peşte la tavă, cartofi natur, lămâie, friptură de pui în sos ostropel cu spaghete. Desertul va fi alcătuit din cozonac cu nucă, cacao, stafide, tarte cu ananas şi portocale. Cina va fi una specială: piftie tradiţională de purcel, muşchi a la Stefanie, salată de crudităţi, cartofi franţuzeşti cu brânză de vaci şi ceai cu lămâie. Desertul va fi alcătuit din biscuiţi, mere coapte cu miere şi stafide. „Pentru ca bucatele să fie primite, preoţii Cristea Gigi, Ştefan Mircea şi Toma Petre le vor sfinţi. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să tămăduiască sufletele şi trupurile tuturor celor suferinzi, să le dăruiască pace sufletească şi spor în toate cele bune. Urăm tuturor sărbători fericite, sănătate şi mulţi ani fericiţi! Mulţumim sponsorilor noştri, printre care şi Arhiepiscopia Tomisului”, a declarat administratorul societăţii. Precizăm că şi de Crăciun pacienţii internaţi s-au bucurat de meniuri specifice tradiţiei. N-au lipsit friptura (de pui, porc sau vită), salata boeuf, salata de murături, cozonacul, merele coapte etc.. Şi pentru că toţi copiii au fost cuminţi, Moşul i-a vizitat cu daruri (fructe, dulciuri, jucării).