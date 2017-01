Mentalitatea judecătorilor şi lipsa voinţei politice împiedică lupta anticorupţie

Raportul Naţional asupra Corupţiei realizat pentru perioada mai 2007-mai 2008 de Transparency International (TI) România constată o serie de progrese în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei prin campaniile de informare şi modificările legislative, însă, în ceea ce priveşte combaterea şi sancţionarea se remarcă indulgenţa puţinelor pedepse aplicate, lipsa de sentinţe în cazurile de mare corupţie, precum şi o decredibilizare a luptei anticorupţie în general. În conferinţa de prezentare a raportului, Victor Alistar, directorul executiv al TI, a declarat că lupta anticorupţie a devenit în ultimul an un subiect extrem de politizat, folosit în bătălia politică, iar astfel s-a ajuns la o demonetizare a mesajului public pe acest subiect şi la o scădere a vigilenţei publice pentru un subiect deosebit de important pentru societate. Alistar a criticat CSM pentru că mai puţin de 1% din cele aproximativ 8.000 de plîngeri primite în ultimul an au devenit anchete, dintre care numai o mică parte s-au soldat cu sancţionări, ceea ce arată că instituţia s-a îndepărtat de la unul dintre elementele de bază ale funcţionării sale. DNA a rămas în ultimul an “vedeta instituţională” a luptei împotriva corupţiei, însă şi pe fondul multiplicării acuzelor de implicare politică sau de lipsă a rezultatelor la adresa sa, critici venite nu doar din partea politicienilor şi persoanelor investigate, ci şi prin unele controale ale CSM care au constatat iregularitatea procedurilor şi scurgerile de informaţii. Raportul TI critică modificările legislative care au exclus posibilitatea controlorilor Curţii de Conturi de identificare a cuantumurilor prejudiciilor, acestea fiind calculate de instituţiile prejudiciate, precum şi emiterea de către Curtea Constituţională a unei practici neunitare în privinţa interpretării aceloraşi norme constituţionale (deciziile privind răspunderea ministerială şi vocaţia preşedintelui de a codecide în privinţa componenţei Guvernului).

Cu o lună înainte de publicarea raportului pe justiţie al Comisiei Europene, şi programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al fundaţiei germane Konrad Adenauer Stiftung (KAS) a făcut public un raport propriu asupra stadiului luptei anticorupţie din România. În acest raport se arată că lupta anticorupţie din ţara noastră se confruntă, pe lîngă piedicile puse de parlamentari, şi cu mentalitatea permisivă a judecătorilor care dau sentinţe minime pe considerentul că faptele de corupţie nu sînt un pericol pentru societate. Raportul arată că aceste opinii ale judecătorilor ilustrează „dilema generală” a luptei anticorupţie din România şi “atît timp cît corupţia nu este recunoscută ca un comportament nociv pentru societate, nu poate fi combătută eficient”. Raportul avertizează că, fără voinţă politică, şansele ca lupta anticorupţie să aibă succes sînt foarte mici.