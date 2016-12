Menţinut în arest după ce a muşcat un poliţist

Tribunalul Constanţa a decis, ieri, menţinerea după gratii a unui bărbat acuzat că a muşcat de mână un poliţist care încerca să-l imobilizeze. Tudor Dumitrescu, zis „Gore”, de 34 de ani, nu va fi eliberat sub control judiciar, aşa cum hotărâse Judecătoria Constanţa, ci va rămâne în arest preventiv. El este judecat pentru ultraj şi distrugere. Conform anchetatorilor, în luna martie, Dumitrescu a provocat un scandal monstru în comuna Agigea, pe strada Mangaliei, după ce poliţiştii au avut „tupeul” de a-i întrerupe distracţia cu iz penal. Potrivit anchetatorilor, suspectul arunca cu pietre în autoturismele care treceau pe lângă el, reuşind să nimerească trei dintre ele. După ce un apel în legătură cu cele întâmplate a fost primit prin linia unică 112, un poliţist local şi unul din cadrul postului de poliţie Agigea s-au deplasat la adresa indicată. Acolo, oamenii legii l-au găsit pe individ bombardând maşinile. În momentul în care i-a văzut pe poliţişti, Tudor Dumitrescu a devenit şi mai recalcitrant şi a început să-i înjure. Aceştia au intervenit, l-au imobilizat pe suspect şi l-au dus la sediul postului de poliţie, pentru audieri. În momentul în care a fost coborât din maşină, au stabilit anchetatorii, bărbatul l-a muşcat de palma stângă pe unul dintre agenţi. Poliţistul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde medicii au stabilit că are nevoie de trei-patru zile de îngrijiri pentru vindecarea leziunilor suferite. În acest timp, suspectul a fost internat la Secţia de Neuropsihiatrie Palazu Mare, autorităţile stabilind că Tudor Dumitrescu are discernământ şi poate răspunde pentru faptele sale.