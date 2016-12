Menţiunile de sănătate pe alimente, îngreunate de birocraţie

Apariţia menţiunilor de sănătate pe alimentele comercializate în UE, care ar aduce, în primul rând, beneficii consumatorilor, este îngreunată de birocraţie, consideră specialiştii români în nutriţie. \"Procesul de evaluare a menţiunilor de sănătate este mult îngreunat din cauza birocraţiei, a numărului mare de dosare care trebuie analizate Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA)\", a declarat, ieri, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, prof. dr. Gheorge Mencinicopschi, cu prilejul unei dezbateri despre beneficiile pentru sănătate ale alimentelor funcţionale. EFSA este organismul ştiinţific al UE care analizează dovezile ştiinţifice puse la dispoziţie de companiile din industria alimentară şi emite opinii privind menţiunile de sănătate propuse şi condiţiile pentru utilizarea lor. Evaluările pe această temă au început în ianuarie 2008, alinierea dintre producători şi EFSA, referitoare la modalitatea în care pot fi comunicate beneficiile alimentelor funcţionale, fiind un proces în plină desfăşurare. \"Se pune problema unei maniere de etichetare a alimentelor corectă, transparentă şi benefică pentru consumatori, prin care, pe de altă parte, să nu se rişte crearea de confuzie în rândul acestora\", a subliniat, cu acelaşi prilej, şeful Clinicii de Gastroenterologie şi Hepatologie Fundeni, prof. dr. Mircea Diculescu. Altfel spus, nutriţioniştii susţin livrarea alimentelor împreună cu informaţiile corecte şi clare despre beneficiile lor, atât din punct de vedere nutritiv, cât şi al sănătăţii. \"Medicina preventivă se face cu alimente şi cu stil de viaţă corespunzător. Toate faţetele ştiinţifice în favoarea sănătăţii sunt binevenite\", a mai declarat Mencinicopschi. În acest context, nutriţioniştii subliniază importanţa alimentelor funcţionale, respectiv a celor care, pe lângă valoarea nutritivă, aduc beneficii sănătăţii. În opinia lor, contribuţia acestor alimente pe linie de prevenţie este preferată medicamentelor. \"Exemplul prevenirii scorbutului este elocvent. Vitamina C din lămâie previne această boală, lucru dovedit ştiinţific, pe când vitamina C sub formă de medicament, nu\", a mai precizat directorul Institutului de Cercetări Alimentare.