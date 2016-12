Mercedes cu certificat de înmatriculare fals

Control cu surprize pentru poliţiştii de frontieră din Băneasa. Reprezentanţii Gărzii de Coastă spun că, joi dimineaţă, o patrulă din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Băneasa a oprit pentru control un autoturism marca Mercedes C 200, înmatriculat în Bulgaria, la volanul căruia se afla un tânăr de 24 ani, din Constanţa. În urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au stabilit atât că certificatul de înmatriculare a maşinii este falsificat, cât şi că şoferul nu are permis de conducere. În timpul audierilor, suspectul a declarat că a cumpărat Mercedesul fără a bănui că respectivul document este fals. Poliţiştii de frontieră i-au întocmit şoferului actele premergătoare cercetării penale, sub aspectul comiterii infracţiunilor de uz de fals şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană ce nu posedă permis de conducere.