Mercedes GLA şi noua Clasă C, tentaţiile şi senzaţiile verii

Noile şi superbele modele Mercedes-Benz - GLA şi noua Clasă C sunt disponibile, din weekend, pentru constănţenii pasionaţi de maşini luxoase şi puternice. Cele două bijuterii pe patru roţi se află, de sâmbătă dimineaţă, în gestiunea dealerului auto Autoklass Center din Constanţa (bd. Aurel Vlaicu nr. 133), unde îşi aşteaptă admiratorii şi potenţialii cumpărători. Cu o tradiţie în producţia auto la cele mai înalte standarde, Mercedes aduce în faţa constănţenilor două noi modele care se încadrează perfect în parametrii siguranţei, eleganţei şi forţei care au consacrat brandul. Mercedes-Benz - GLA şi Mercedes C sunt mai mult decât nişte maşini, sunt investiţii într-un viitor ale cărui caracteristici, siguranţa, eleganţa şi rafinamentul, ajung să te definească, descrie Birol Menabil, director sucursală AutoKlass, noile bijuterii. “Maşina pe care o cumperi devine imaginea ta. Iar noile modele Mercedes sunt extrem de competitive, fie că vorbim de preţ, fie că vorbim de caracteristicile tehnice şi conving încă din prima clipă în care te afli la volan”, mai spune el.

DESIGN PROGRESIST ŞI INOVAŢII TEHNICE Noul Mercedes-Benz GLA reinterpretează, prin design-ul progresist, modelul ideal al unui SUV compact, în timp ce noua Clasă C este caracterizată de inovaţii tehnice şi detalii de interior ce subliniază confortul şi sportivitatea rafinată a limuzinei. Noua Clasă C dispune de dotări tehnice inovatoare, cu un design aerodinamic şi un interior ultraluxos, având pe lista de opţionale două sisteme economice de iluminare ce folosesc tehnologia LED. Performanţa noii Clase C este asigurată de motorizări puternice şi eficiente pe benzină şi diesel, toate oferind standard funcţia ECO start / stop, conform normelor de emisii poluante Euro 6. Trei motorizări sunt disponibile pentru noua Clasă C la momentul lansării pe piaţă - un diesel sub indicativul C 220 BlueTEC şi două motoare pe benzină, C 180 şi C 200.

Preţurile pentru noua Clasă C încep de la 27.000 euro, fără TVA. De partea cealaltă, Mercedes-Benz GLA este echipat cu sistemul ultramodern de detectare a oboselii, Attention Assist, şi cu cel de prevenire a coliziunilor din faţă. Acesta funcţionează pe bază de radar şi include funcţia de asistare la frânare Brake Assist, devenind activ de la viteze de doar 7 km/h. Preţurile modelului GLA încep de la 24.000 de euro, fără TVA.