Mercenari din UE acţionează pentru Gaddafi

Între 300 şi 500 de mercenari europeni, inclusiv cetăţeni UE, acţionează pentru Muammar Gaddafi în Libia, a declarat un criminalist de marcă, citat de EUobserver. Mercenarii europeni sunt specialişti în armament greu sau tehnologia elicopterelor şi câştigă mii de dolari pe zi! Majoritatea vin din Belarus, Serbia şi Ucraina, dar sunt şi polonezi, belgieni, britanici, francezi şi greci. Mult mai mulţi mercenari vin însă din Republica Centrafricană, Ciad, Niger, Mali şi Somalia şi primesc până la 2.000 de dolari pe zi. Armata lui Gaddafi are doar 25.000 de militari, din cauza dezertărilor, dar fiii săi comandă trei unităţi de miliţie foarte bine echipate, care au în total între 35.000 şi 50.000 de oameni. ”În societatea libiană există un tabu legat de uciderea oamenilor din tribul tău. De aceea, Gaddafi are nevoie de luptători străini”, explică Michael Koutouzis, expert grec în crima organizată. O sursă a spus că Gaddafi foloseşte mercenari pentru că nu are încredere în libieni. ”Au avut loc numeroase tentative de lovitură de stat în cei 40 de ani. Toate gărzile sale de corp sunt străine”, a declarat sursa. Un oficial UE pentru securitate a spus că nu a văzut niciun raport intern legat de mercenari, dar o sursă din NATO a subliniat că lunetişti columbieni au fost văzuţi în Misrata.

Italia este gata să permită avioanelor sale să efectueze acţiuni la ţinte împotriva unor obiective militare specifice staţionate pe teritoriul libian, a anunţat, luni, şeful Guvernului italian, Silvio Berlusconi. Acesta a indicat că a avut o convorbire telefonică cu preşedintele american Barack Obama şi că l-a informat că Italia a decis să răspundă pozitiv la apelul lansat aliaţilor de secretarul general al NATO, cu ocazia reuniunii Consiliului Atlantic, la 14 aprilie. Ieri, Parisul şi Roma au invitat comunitatea internaţională să boicoteze hidrocarburile furnizate de regimul Gaddafi, declaraţie făcută după întâlnirea dintre Nicolas Sarkozy şi Silvio Berlusconi, la Roma. ”Franţa şi Italia nu vor mai accepta hidrocarburi vândute de Gaddafi şi regimul său. Ele cer tuturor statelor şi operatorilor de pe piaţa petrolieră să refuze orice operaţiune de comercializare sau de transportare a hidrocarburilor care ar putea avantaja regimul Gaddafi”, potrivit declaraţiei comune, care subliniază că regimul Gaddafi şi-a pierdut orice legitimitate şi liderul trebuie să plece.