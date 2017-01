Mereni şi Topalu au produs surprizele în Campionatul Judeţean

Etapa de duminică a Campionatului Judeţean de fotbal i-a permis Daciei Mircea Vodă să-şi mărească avansul în clasamentul Seriei Nord, graţie eşecurilor suferite de urmăritoare, Dunărea Ciobanu şi Ştef Serv Seimeni. Surpriză şi în Seria Est, unde Viitorul Mereni s-a impus pe terenul unei fruntaşe, Viitorul II Cobadin. Scorul etapei s-a înregistrat în Seria Sud, unde Peştera a înscris de 11 ori în poarta celor de la Ion Corvin!

Iată rezultatele etapei, a 18-a în Seriile Est şi Nord, respectiv a 17-a în Seria Sud - SERIA EST: Fulgerul Chirnogeni - CSM II Medgidia Valea Dacilor 1-0 (C. Dragomir 47); CFR Constanţa - Avîntul Comana 0-0; Aurora II 23 August - AS Bărăganu 5-1 (Vlădoi 48, 88, A. Başchir 65, 73, L. Şerban 92 - Neacşu 10); Voinţa Valu lui Traian - Viitorul Cerchezu 6-1 (Fulea 4, Mustafa 10, 44, 60, Papuc 26, 54 - Oană 71); Unirea Topraisar - AS Independenţa 3-4 (Hanganu 9, Iordachi 14, V. Dumitru 52 - I. Geană 16, Cutgeafar 26, 77, V. Geană 80); Viitorul II Cobadin - Viitorul Mereni 1-2 (Păcuraru 46 - Slabu 30, Nedelcu 86); AS Ciocîrlia - Sparta II Techirghiol 1-1 (Enică 25 - Gh. Hrib 50); Luceafărul Amzacea - Recolta Negru Vodă 2-2 (D. Cristea 41, Saban 88 - Ciortan 21, Murgu 90+4). Clasament: 1. Techirghiol II 40p; 2. Valu lui Traian 39p; 3. Comana 36p; 4. Cobadin II 36p; 5. Amzacea 33p; 6. Topraisar 31p; 7. CFR 30p; 8. 23 August II 30p; 9. Negru Vodă 30p; 10. Chirnogeni 27p; 11. Mereni 25p; 12. Independenţa 21p; 13. Ciocîrlia 18p; 14. Valea Dacilor 14p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

SERIA NORD: CSS Medgidia - Viitorul Vulturu 1-1 (Dumitraşcu 53 - S. Berdilă 57); Pescăruşul Gîrliciu - Gloria Seimeni 2-2 (Furnică 55, I. Dobre 61 - Vîlsan 34, I. Ilie 65); Dunărea Ciobanu - Dunaris Topalu 1-2 (Dima 37 - Olteanu 3, 33); Ulmetum Pantelimon - Viitorul Tîrguşor 3-1 (I. Cucu 9, 89, V. Petre 60 - S. Petre 81); Sport Club Horia - Pescarul Ghindăreşti 3-0 (Şeitan 4, N. Costică 64, C. Cristea 80); Sportul Tortomanu - Steaua Dorobanţu 3-0 (Manole 11, 65, Goreac 14); Viitorul Fîntînele - Dacia Mircea Vodă 2-3 (Grigorescu 50, 51 - Trestianu 6, Catrina 28, A. Sîrbu 68); Ştef Serv Seimeni - Voinţa Siminoc 1-3 (Dăineanu 66 - D. Siminiceanu 45, 57, Arete 89). Clasament: 1. Mircea Vodă 49p; 2. Ciobanu 41p; 3. Ştef Serv Seimeni 39p; 4. Siminoc 36p (17j); 5. Gîrliciu 33p; 6. Tortomanu 33p; 7. Pantelimon 27p (17j); 8. Topalu 26p; 9. Gloria Seimeni 25p (17j); 10. Fîntînele 25p; 11. Horia 21p (17j); 12. CSS Medgidia 17p; 13. Ghindăreşti 17p; 14. Tîrguşor 13p; 15. Dorobanţu 6p; 16. Vulturu 5p.

SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - Sport Prim Oltina 3-4 (Floce 14, 63, D. Păun 78 - G. Plăcintă 22, 47, B. Oprea 53, Gh. Ioniţă 86); Peştera Dobrogei Peştera - Inter Ion Corvin 11-0 (Piron 22, 30, 35, 70, 86, Raftu 44, 55, 62, Spătaru 60, 80, 85); Marmura Deleni - Sacidava Aliman 3-3 (Dajiu 28-autogol, Todirică 75, Busuioc 81 - N. Călin 35, Coman 60, I. Constantin 63); Dunărea II Ostrov - Progresul Dobromir 3-2 (Furdui 29, C. Sîrbu 40, 55 - Rob 18, Ilhan Ismail 86). Clasament: 1. Peştera 41p; 2. Ostrov II 39p; 3. Oltina 29p (16j); 4. Adamclisi 23p; 5. Ion Corvin 19p (16j); 6. Deleni 15p; 7. Aliman 14p; 8. Dobromir 8p.