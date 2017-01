„Merg la muncă - dovada că Justiția funcționează“

La un an de la circul mediatic regizat de procurori în fața Consiliului Județean Constanța (CJC) în care a fost luat cu mascații, fiind acuzat că nu a asigurat finanţarea Centrului Militar Zonal (CMZ) Constanţa, pentru a fi eliberat câteva ore mai târziu, Nicușor Constantinescu s-a întors, ieri, la serviciu. A avut emoții pentru că, potrivit afirmațiilor sale, au trecut două luni de când încearcă să le demonstreze judecătorilor că nu a făcut altceva decât să respecte legea și să pună în aplicare hotărâri adoptate de consilierii județeni prin care un spațiu care stătea nefolosit încă din 2007 devenea util. „A fost, poate, cel mai greu an din viața mea, pentru că s-a întâmplat să fiu diagnosticat cu cancer, s-a întâmplat să suport atât abuzurile din 15 ianuarie, cât și pe cele din martie, în care mi-a fost percheziționat copilul, s-a intrat cu mascații la mine în casă, am fost reținut și eliberat în două rânduri, am plecat în SUA, unde mi-a fost extirpată prostata, m-am întors acasă, unde am fost reținut din nou din cauza presiunilor procurorilor DNA și eliberat“, a declarat Constantinescu. Amintim că, ieri, Constantinescu s-a putut întoarce la serviciu după ce Curtea de Apel Constanța i-a permis acest lucru, cu mențiunea că nu are voie să ia legătura și să comunice în niciun fel cu angajații CJC și consilierii județeni care au luat parte la procesul de adoptare, aplicare și execuție a proiectelor de hotărâre legate strict de acțiunea în instanță privind CMZ. Rămâne ca avocații lui Constantinescu să stabilească exact despre ce angajați ai instituției este vorba, pentru că, în privința consilierilor, un lucru este cert: sunt doar vreo patru aleși cu care Constantinescu ar putea vorbi.

„CIRC ȘI ACUZAȚII INUTILE“

Întoarcerea lui Constantinescu la serviciu a fost emoționantă nu doar pentru el, ci și pentru unii dintre angajații instituției (evident, cei cu care s-a putut întâlni și sta de vorbă). Nu au lipsit îmbrățișările, se mai vedea câte o lacrimă în colțul ochiului la unii dintre ei, dar, în ansamblu, a ieșit în evidență bucuria șefului CJC de a se fi întors la serviciu pentru a continua programele derulate în timpul mandatelor sale. „Faptul că pot să merg la muncă e o dovadă că Justiția funcționează. Nu judecătorii m-au trimis în judecată, ci procurorii DNA. Anul trecut, în 15 ianuarie, a avut loc acea înscenare penibilă, în care am fost bruscat și molestat. Pentru ce acel circ mediatic? Pentru ce toată șarada? Pentru că mi-am făcut treaba și nu am permis ca prin nepunerea în aplicare a hotărârilor CJC să fiu acuzat apoi de neglijență în serviciu? Acum vreau să văd în ce stadiu sunt programele județului Constanța, proiectele pe care le-am inițiat în ultimul mandat, să văd care este situația drumurilor județene. Vreau să mă apuc de treabă“, a declarat Constantinescu.

Fără Justiție televizată

Având în vedere presiunile la care a fost supus și mai ales faptul că procurorii s-au grăbit să-i distrugă imaginea, să-l prezinte opiniei publice ca fiind unul dintre cei mai mari infractori, șeful CJC a declarat că salută inițiativa și discursul președintelui Klaus Iohannis, care a spus zilele trecute că în spațiul public nu ar trebui să mai apară informații din dosare și a cerut să se termine cu Justiția televizată. „Este primul om politic de după 2004 care a cerut Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să înceteze teroarea Justiției televizate. El nu a rostit un discurs, el a afirmat, în calitate de președinte, faptul că în România trebuie să existe separația puterilor în stat, prezumția de nevinovăție, ceea ce înseamnă că nu cetățenii trebuie să-și demonstreze nevinovăția, ci judecătorii și procurorii trebuie să dovedească vinovăția celor pe care îi acuză. În aceeași situație sunt și eu“, a mai spus Constantinescu, reiterând faptul că dosarul în care este cercetat pentru abuz în serviciu i se trage de la o plângere depusă de fostul prefect Claudiu Palaz. „Îi spun lui Palaz că, în dosarul în care fostul prefect Dănuț Culețu este inculpat, o să facă și el parte dintre inculpați și îl anunț că am depus plângere împotriva lui și vizavi de ceea ce a făcut ca prefect în legătură cu terenurile din județ. Palaz era subprefect în perioada în care Culețu era prefect și răspundea de departamentul juridic al Prefecturii. Mai mult, făcea parte din comisia care a dat aviz, a retrocedat ilegal și abuziv cele 1.200 ha din Valu lui Traian“, a încheiat Constantinescu.